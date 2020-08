TA: Stapje terug voor Wall Street

Op Wall Street is de S&P500 afgeketst op het koersrecord van 19 februari rond 3.393 punten.

Er zijn diverse redenen voor beleggers om wat van hun winsten te verzilveren. Ten eerste heeft de S&P500 tussen maart en augustus van dit jaar een sprong gemaakt van maar maar liefst ruim 50%. En van winst nemen is nog nooit iemand armer geworden.

Bovendien staat de stemming, vanuit fundamenteel oogpunt, onder druk onder andere door tegenvallende cijfers over de wekelijkse uitkeringsaanvragen in de Verenigde Staten. Het aantal personen dat zich afgelopen week in de VS heeft aangemeld voor een werkloosheidsuitkering staat weer boven de 1 miljoen.

De komende maanden moet blijken hoe groot de economische schade is van de coronapandemie. Verder zullen ook de Amerikaanse presidentsverkiezingen de headlines blijven domineren. Tot november, wanneer die plaatsvinden, zullen beleggers op elk snippertje nieuws reageren. Technisch zijn tijdelijke winstnemingen niet uit te sluiten, zeker nu de S&P500 op zijn eigen all-time high is afgeketst.

Technisch zal een terugval op Wall Street niet aan de Nederlandse beurs voorbijgaan. Het koersverloop van de AEX op de middellange termijn is dan wel volkomen vlak, maar een daling naar de onderkant van de horizontale trading range is niet uitgesloten. Het steunniveau van de neutrale bandbreedte ligt in de zone 528-530 punten.

Vandaag bekijk ik hoe de S&P500, het grote broertje van de Dow Jones, erbij ligt.

Korte termijn: S&P 500-index doet stapje terug

De S&P 500-index laat het kopje hangen, nu de horde rond 3.393,97 punten (top van 19 februari) te zwaar is gebleken. De stijgende fase wordt pas gecontinueerd indien de S&P-index boven deze weerstand weet te breken, en dan wordt 3.800,00 punten het volgende opwaartse koersdoel. Dan mag men verdere koersstijging verwachten. De S&P 500-index heeft steun rond 2.938,39 punten (bodem van 15 juni).

Lange termijn: S&P 500-index stuit op all-time high

De S&P 500-index heeft binnen de neutrale trend, rond weerstand 3.393,97 punten (gevormd op 19 februari), het koersdoel bereikt. Het vlakke technische plaatje krijgt een positieve impuls indien deze laatste top wordt gebroken. In dat geval mag men verdere koersstijgingen tegemoet zien. De bodem van 27 maart ligt er pas rond 2.192,16 punten.