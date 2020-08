Slotcall: Wegzakken

Bericht delen via:

De AEX (-1,4%) koerste de gehele dag stevig in het rood. Het sentiment is sinds het uitkomen van de Fed-notulen wat gedraaid.

Hieruit bleek dat de leden van de Amerikaanse centrale bank pessimistischer zijn geworden over het economisch herstel in de VS. Gek genoeg lijkt Wall Street er geen last van te hebben. Vooral de Nasdaq (+0,7%) vindt de weg omhoog.

Op het macrofront is het relatief rustig. De jobless claims vielen wat tegen, maar daar staat tegenover dat de Philadelphia Fed Index harder steeg dan verwacht. Per saldo konden deze macro's de markten niet in vuur en vlam zetten.

Adyen

De betalingsdienstverlener zag de omzet in het tweede kwartaal met 27% toenemen. Een tegenvaller is de beperkte groei van de winstgevendheid. De kosten liepen sneller op dan de opbrengsten, waardoor de marges terugliepen. Positief is dat de outlook voor de middellange termijn blijft gehandhaafd.

Adyen (-2,7%) profiteert van de beweging van contant betalen naar digitaal en de toename van internationale handel. Daar is de waardering ook naar, want het aandeel handelt tegen 161 keer de verwachte winst over 2020.

Boskalis

De knaller van de dag is Boskalis (+13,1%). De markt reageert lyrisch op het bericht dat het aandeleninkoopprogramma wordt hervat. Dit is een duidelijk signaal dat het management op verbetering rekent.

De eerste halfjaarcijfers waren overigens ook niet slecht. De omzet bleef op peil en de ebitda kwam hoger uit dan verwacht. Het enige minpunt is de hoge afschrijving van €148 miljoen. Hierdoor belandde de baggeraar uiteindelijk toch in de rode cijfers.

BAM

BAM (+4,1%) leverde zoals verwacht zwakke tweedekwartaalcijfers af. De omzet zakte met 19% en er werd een stevig nettoverlies geboekt. Voor de tweede jaarhelft verwacht de bouwer een positief resultaat te boeken. Tja, dat hebben we wel eens eerder gehoord.

Morgen is het de beurt aan Heijmans (+7,6%). Hieronder heeft Nico voor u een vooruitblik in de aanbieding. Het zou in ieder geval een meevaller zijn als de bouwer alsnog besluit om het dividend uit te keren.

Rentes

Het is ook risk-off in de rentemarkt. De Nederlandse tienjaarsrente zakt twee basispunten naar -0,38%.