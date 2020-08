Boskalis, BAM, Adyen, Galapagos. En Ajax

De Q2's van Boskalis zijn een aangename verrassing voor iedereen: +10% op een dikke marktbrede dalingsdag is sterk, erg sterk. BAM pendelt tussen hoop en vrees: de outlook is wel aardig, maar toch weer een extra afschrijving. Adyen is priced for perfection en dat zijn de cijfers niet.

KBC vindt Adyen veel te duur, zie hieronder.

Het regent koersdoelverlagingen; bij Galapagos is het zoeken naar een new normal. Vandaag pikken wel de eerste waaghalzen het op en het kan nog wel even volatiel blijven. Verder zij het de usual suspects die beter en slecht liggen en een juichkreet da'vre langs de velden bij Ajax.