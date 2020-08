BeursVandaag: Rood

Adyen verslaat de omzetverwachting, levert weer double digits af ondanks toch ook groeivertraging door corona en houdt vast aan doelstellingen en strategie.

De koers gaat alleen nog veel en veel harder met +100% dit jaar? De nettowinst is wel geraakt, maar door wat? Oh ja, het concern heeft inderdaad klanten van WireCard gewonnen.



Het vreselijke H1 2020 moet u maar snel vergeten bij BAM, het concern had ook gewaarschuwd en de cijfers nu zijn in lijn daarmee. Er is nog wel een extra afschijving van €100 miljoen. In H2 moet er weer een winst uitrollen. Orderboek ziet er wel aardig uit.



Boskalis levert goede cijfers en outlook af, gaat weer aandelen inkopen, is schuldenvrij, maar doet wel een afschrijving van €147,8 miljoen.



Marktbreed ziet het niet goed uit. Uit de notulen van het laatste rentebesluit blijkt dat de Fed onzeker is over het economisch herstel én het rentepad. De koersen schoten lager, maar bovenal trok de dollar aan. Nabeurs was er nog Nvidia met mooie Q2's, maar de koers was al zo hard gegaan: nabeurs leverde het -2,2% in.

Azië slecht, olie lager en goud en zilver trekken nu aan, nadat ze gisteren ook een tik kregen. Oh ja en Apple was even $2 biljoen waard. De Amerikaanse rente daalt twee basispunten en de Duitse eentje.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met IMCD, Stern, WireCard, AirBnB en de Fed:

07:54 Geplaagd BAM zet verlies van dik 234 miljoen euro in de boeken

07:45 Baggeraar Boskalis: sterke eerste helft van 2020

07:33 Minder grote krimp in investeringen in juni

07:24 Werkloosheid loopt op tot 4,5 procent

19 aug Airbnb dient aanvraag in voor beursgang in New York

19 aug Nvidia doet goede zaken met producten voor datacenters

19 aug Fed-notulen drukken sentiment op Wall Street

19 aug Nederlands schoenenconcern Ziengs ziet af van overname Brantano

19 aug Lufthansa maakt afspraken met pilotenvakbond

19 aug 'Onbegrijpelijk dat medewerkers BaFin belegden in Wirecard'

19 aug Boeing krijgt eindelijk weer bestelling voor 737 MAX

19 aug Fed kan voorlopig geen duidelijkheid geven over rentepad

19 aug Wall Street trekt zich op aan Apple, Target en Lowe's

19 aug IMCD doet overname in Brazilië

19 aug Autodealergroep Stern gaat gebukt onder de crisis

19 aug Groot offshore-olieboorbedrijf Valaris vraagt faillissement aan

19 aug Galapagos gaat hard onderuit op Amsterdamse beurs

Analistenadvies luidt:

Galapagos: naar €145 van €190 - Citigroup

Galapagos: naar €140 van €210 - Barclays

De AFM meldt deze shorts:

De agenda met de Duitse inflatie al door op 0,2%.

08:00 Boskalis Q2-cijfers

08:00 BAM Q2-cijfers

08:00 Adyen Q2-cijfers

08:00 Duitsland inflatie PPI jul +0,2% MoM

09:00 Pershing Square notering ex-dividend

13:00 Alibaba Q2-cijfers

En dan nog even dit

Het CBS heeft nieuws. Dit:

In juni is bijna 6 procent minder geïnvesteerd in materiële vaste activa dan in juni 2019. De krimp is een stuk kleiner dan in de twee voorgaande maanden.https://t.co/dhVDjiOaLn pic.twitter.com/3mI2WziXQG — CBS (@statistiekcbs) August 20, 2020

En dat:

419 duizend mensen #werkloos in juli, dat is 4,5 procent van de beroepsbevolking https://t.co/Bc4D81Bgot pic.twitter.com/nvV9KuCVHD — CBS (@statistiekcbs) August 20, 2020

-2,2%:

Nvidia beats estimates but data center performance leaves shares flat https://t.co/9M9nsyjcJA pic.twitter.com/jG93Lr2BNY — Reuters Business (@ReutersBiz) August 20, 2020

Nog een keer dan, $2 biljoen...

Apple became the first publicly listed U.S. company with a $2 trillion stock market value, as Wall Street investors put aside challenges to its iPhone ecosystem in favor of bets the company will only prosper more $AAPL. More here: https://t.co/yffzwyfmQE pic.twitter.com/S3eoiVv7F2 — Reuters Business (@ReutersBiz) August 20, 2020

Nogal wiedes?

From @Breakingviews: The world's largest listed miner BHP is brushing up its green credentials - though for economic, not for environmental motives, says @mak_robyn https://t.co/UcZmn5fYPG pic.twitter.com/WRwNsPdP4d — Reuters Business (@ReutersBiz) August 20, 2020

Goedkoper dan nu gaat u ze niet krijgen? Beetje afdingen...

Boeing scores year's first 737 MAX order with Polish airline Enter Air https://t.co/aVQjUmi9qH pic.twitter.com/gVw3ppWNNn — Reuters Business (@ReutersBiz) August 19, 2020

De Fed weet het dus ook niet:

Several Fed policymakers see more easing ahead to help brace economy https://t.co/o1TIOsM7bt pic.twitter.com/3LejO0lNsx — Reuters Business (@ReutersBiz) August 20, 2020

Bij deze:

Verizon makes statement with new Disney deal: The economics of old pay-TV no longer make sense https://t.co/MpcuIqsaP9 — CNBC (@CNBC) August 20, 2020

Raar verhaal dat US Postal:

USPS delays threaten a key backbone of online sales for Amazon, eBay and more https://t.co/VWVkEEQ9u1 — CNBC (@CNBC) August 20, 2020

En ach, voor wie het allemaal maar vreselijk vindt: het kan nog erger. Het rampjaar 1672 bijvoorbeeld.

Om nooit te vergeten: op 20 augustus 1672 toonde dit lage land bij de zee zijn grimmige gezicht: de gebroeders Johan en Cornelis de Witt werden gelyncht door een opgehitste meute voor de gevangenispoort in Den Haag. De rol van stadhouder Willem III is nooit helemaal opgehelderd. pic.twitter.com/B9Th70QCWw — Wim Berkelaar (@WimBerkelaar) August 20, 2020

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.