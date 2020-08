TA: Apple dendert door

quote: Wakostanova schreef op 20 augustus 2020 08:23:

Sorry, maar Adyen mist de verwachtingen. Koers/Winst staat ver boven de 200Waardering is hoger dan alle financials, en na een x aantal jaar is Adyen een one-trick-pony in een dienst die inwisselbaar is, een commodity zo u wilEchter nu is het hip, en bubbels zijn er om verder opgepompt te worden10% erbij vandaag?De hoge waardering in de sector zorgt er wel voor dat Adyen marktaandeel kan kopen a-la Just Eat, en zorgt er ook voor dat bij consolidatie in de sector ze goed beschermd zijn door de absurde marktwaarde.