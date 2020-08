Slotcall: De dag van Galapagos

Hoewel de AEX vandaag 0,1% wint, blijven we in Amsterdam ver achter ten opzichte van de overige Europese indices. De Duitsers (+0,7%) en Fransen (+0,8%) zetten zelfs mooie plussen op het bord.

Een deel van de underperformance wordt veroorzaakt door Galapagos (-24,4%). Het biotechbedrijf heeft weliswaar een weging van slechts 1,3%, maar met een koersdaling als deze zet het fonds de AEX toch 0,3% lager. Op het macrofront was het vandaag rustig.

Het is wachten op de notulen van de Fed. Om 20.00 uur komen we meer te weten over de inzichten van de Fed over de huidige economische situatie. Daarnaast is het wellicht mogelijk dat de Amerikaanse centrale bank beschrijft hoe het de schade wil beperken.

De markt rekent echter niet op grote verrassingen. Het beleid van de Fed zal niet drastisch worden gewijzigd. Het stimulerende beleid wordt waarschijnlijk gewoon doorgezet. Misschien als de Fed ineens wat optimistischer wordt over het economische herstel in de tweede jaarhelft, zou er nog wat spektakel kunnen komen. We gaan het zien.

Galapagos

Zoals gezegd is Galapagos (-24,4%) vandaag de grote verliezer. Het biotechbedrijf maakte vanochtend bekend dat het nog geen goedkeuring heeft gekregen voor zijn reumamiddel Filgotinib. Volgens de analisten van Stifel betekent dit in het beste scenario uitstel tot in de eerste jaarhelft van 2022.

De kans dat Filgotinib uiteindelijk helemaal geen toestemming krijgt van de Amerikaanse toezichthouder FDA is sterk toegenomen. Hierdoor neemt het risicoprofiel significant toe Hier staat echter tegenover dat Galapagos beschikt over een nettokaspositie van €5,6 miljard.

De verwachte cashburn over 2020 bedraagt €500 miljoen. Zelfs zonder omzet kan het bedrijf dus nog wel even door. Of de gekelderde koers heeft geleid tot een interessant instapmoment leest u in het onderstaande artikel.

Galapagos: Er hing iets in de lucht #Galapagos https://t.co/gnV5qdxUdJ — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 19, 2020

BAM en Heijmans

Morgen (donderdag) opent BAM (-4,7%) de boeken. Op grote verrassingen hoeven beleggers niet te rekenen, omdat de bouwer begin juli al met een winstwaarschuwing op de proppen kwam. Het is vooral belangrijk in hoeverre BAM ruimte krijgt van zijn financiers.

Komende vrijdag is het de beurt aan Heijmans (+2,4%). De bouwer presteert aanmerkelijk beter dan BAM, al is het de verwachting dat het bedrijf wel degelijk last heeft van de coronamaatregelen. Dan komt het stikstof- en PFAS-dossier er nog bij.

Het voorgestelde dividend van €0,28 is uitgesteld. Wellicht kan Heijmans verrassen door het dividend alsnog uit te betalen. Welke bouwer de voorkeur heeft van de IEX-Beleggersdesk leest u in het onderstaande artikel.

Update dividendtoppers

Bijna alle dividendtoppers hebben hun halfjaarcijfers gepresenteerd. Voor ons reden om met een update te komen. Alle dividendtoppers worden behandeld, waaronder zeer interessante aandelen die stevig in koers zijn gedaald en inmiddels een zeer aantrekkelijk dividendrendement uitkeren.

Om welke aandelen het gaat, leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

Het spektakel in de rentemarkt is even ver te zoeken. De Nederlandse tienjaarsrente daalt twee basispunten naar -0,35%, maar dan hebben we het wel gehad.

Brede markt

De AEX gaat 0,1% omhoog en daarmee zijn we zo'n beetje de slechtste beurs van Europa.

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 6,0% en noteert 21,5 punten.

Wall Street koerst zo'n 0,3% in het groen.



De euro zakt 0,2% en noteert 1,191 ten opzichte van de dollar.

Goud (-0,6%) en zilver (+0,9%) weten nog geen duidelijke richting te kiezen.

Olie: WTI (+0,9%) en Brent (+0,9%) blijven aardig liggen.

Bitcoin (-2,9%) doet een stapje terug.



Het Damrak

Aegon (-1,6%) krijgt een downgrade van Bank of America om zijn oren. Het aandeel gaat zelfs op de verkooplijst. De Amerikaanse zakenbank vreest dat het dividend niet voor 2022 wordt verhoogd. Ook ING is somber. Volgens analist Albert Ploegh staan de aandeelhouders voorlopig op de tweede plaats. De afbouw van schulden heeft nu prioriteit.

(-1,6%) krijgt een downgrade van Bank of America om zijn oren. Het aandeel gaat zelfs op de verkooplijst. De Amerikaanse zakenbank vreest dat het dividend niet voor 2022 wordt verhoogd. Ook ING is somber. Volgens analist Albert Ploegh staan de aandeelhouders voorlopig op de tweede plaats. De afbouw van schulden heeft nu prioriteit. Daarentegen profiteert KPN (+1,8%) van een koersdoelverhoging van ABN Amro. Volgens de Nederlandse grootbank hoeft KPN minder te investeren in het 5G-netwerk dan eerder gedacht.

(+1,8%) van een koersdoelverhoging van ABN Amro. Volgens de Nederlandse grootbank hoeft KPN minder te investeren in het 5G-netwerk dan eerder gedacht. Bank of America meldt een belang van 3,0% in ASR (+0,5%). De markt haalt er zijn schouders over op.

(+0,5%). De markt haalt er zijn schouders over op. IMCD (+1,8%) wordt op de kooplijst van ABN Amro gezet, maar de vraag is waarom. Het koersdoel bedraagt €92 en dat is precies in lijn met de huidige beurskoers.

(+1,8%) wordt op de kooplijst van ABN Amro gezet, maar de vraag is waarom. Het koersdoel bedraagt €92 en dat is precies in lijn met de huidige beurskoers. Unibail Rodamco (-0,7%) lijkt alleen maar te kunnen dalen. Er hangt een emissie in de lucht en dat is altijd slecht voor het sentiment. Winkelvastgoed ligt er vandaag sowieso beroerd bij. Eurocommercial Properties (-3,0%), Vastned (-3,6%) en Wereldhave (-2,5%) gaan allemaal onderuit.

(-0,7%) lijkt alleen maar te kunnen dalen. Er hangt een emissie in de lucht en dat is altijd slecht voor het sentiment. Winkelvastgoed ligt er vandaag sowieso beroerd bij. (-3,0%), (-3,6%) en (-2,5%) gaan allemaal onderuit. Morgen is het D-Day voor Adyen (+0,8%), want dan presenteert de betalingsdienstverlener de halfjaarcijfers. De vraag is niet of deze goed zijn, maar hoe goed. De verwachtingen zijn hooggespannen.

(+0,8%), want dan presenteert de betalingsdienstverlener de halfjaarcijfers. De vraag is niet of deze goed zijn, maar hoe goed. De verwachtingen zijn hooggespannen. Fugro (-4,5%) weet maar niet te herstellen. In maart kelderde het aandeel en sindsdien blijft de koers stabiel. Dat terwijl de brede markt grotendeels is hersteld.

(-4,5%) weet maar niet te herstellen. In maart kelderde het aandeel en sindsdien blijft de koers stabiel. Dat terwijl de brede markt grotendeels is hersteld. TKH zakt 3,6% maar groot nieuws kom ik niet tegen.

zakt 3,6% maar groot nieuws kom ik niet tegen. Alfen (+4,0%) zet wederom een nieuwe all time high op het bord.

(+4,0%) zet wederom een nieuwe all time high op het bord. Ordina (+3,8%) spuit op het slot nog even omhoog.

Adviezen

Aegon: naar €2,40 van €3,20 en houden - ING

Aegon: naar verkopen van houden en naar €2,15 van €2,80 - Bank of America

Flow Traders: naar €41 van €43 en kopen - ABN Amro

Galapagos: naar €175 van €215 en kopen - Bryan Garnier

IMCD: naar kopen van houden en naar €92 van €82 - ABN Amro

ING: naar €6,80 van €5,90 en houden - Independent Research

KPN: naar €3,20 van €3,10 en kopen - ABN Amro

