TA: Goud graaft zich verder uit

Goud ligt technisch prima op koers. De uptrend zet zich door, nu goud bedolven wordt onder nieuwe kopers.

Het zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn: zelfs Warren Buffett heeft zijn zinnen gezet op goud. Nadat zijn beleggingsfonds zijn posities in grote Amerikaanse banken heeft afgebouwd, heeft de 90-jarige Buffett onlangs een belang genomen in de gouddelver Barrick Gold, ter waarde van $565 miljoen.

Forse prijsstijging

De goudprijs staat al geruime tijd in de schijnwerpers. In 2020 is de goudprijs met ongeveer 30% gestegen. Volgens kenners is de hoge vraag naar goud vooral het gevolg van de Covid-19-crisis. Maar er is ook onzekerheid over de economie, dus onrust op de aandelenmarkten.

Vaak wordt goud dan gezien als een veilige haven. Ook de huidige lage rentestand maakt het edelmetaal interessant, want obligaties doen het nu niet zo goed.

Investeringsfondsen wereldwijd beleggen massaal in goud en goud-ETF's. Vooral Amerikaanse beleggers duiken in goud; nu ook dus Buffett.

Vluchtheuvel

Ik heb hier al meerdere malen gewezen op goud als veilige vluchtheuvel; vooral tegen de achtergrond van de economische onzekerheid als gevolg van de coronapandemie.

Technisch staat niets een verdere stijging van de goudprijs in de weg, nu het het all-time high uit 2011 ($1.920,30) goed en overtuigend is gebroken. Dit genereerde een vers koopsignaal met $2.450 als eerste en $2.850 als tweede berekende koersdoel.

Tostrams portefeuilles

Vandaag bekijk ik de korte termijn trend van de goudprijs, want onlangs is de Tostrams Turboportefeuille uitgebreid met een Turbo Long Goud. Verder bekijk ik de lange termijn trend van Barrick Gold.



Overigens zijn in de defensieve langetermijnportefeuilles van Tostrams al stevig gepositioneerd in goud.

In onze trackerportefeuille hebben we de leden van de Tostrams-club onder andere posities geadviseerd in de Physical Gold ETC, de Gold Producers ETF en de Precious Metals ETC.



In de defensieve Wall Street-portefeuille hebben we langetermijnposities in de goudmijnfondsen Barrick Gold en in Newmont Goldcorp geadviseerd.

Korte termijn goud

Goud veert op vanaf de onderkant van het stijgende trendkanaal. De uptrend van de goudprijs is nu gevalideerd door weer een hogere bodem. Dit wijst nog steeds op een aanhoudende vraag.

Van belang is dat de goudprijs zich weet te handhaven boven de steun van $1.863,06 (de bodem van 12 augustus).

Slaagt goud erin om boven de laatste top te breken, dan kan de stijgende trend weer worden hervat en komt er ruimte vrij voor een verdere koersstijging.

De weerstand hanteren we op $2.450,00 (berekend koersdoel).







Lange termijn Barrick Gold



In de recente correctie vormde Barrick Gold een hogere bodem binnen de stijgende trend. Nu de koers boven de voorgaande top weet te blijven, wordt het technische beeld bevestigd.

Er ligt steun op $22,13 (de bodem van 5 juni). Weerstand ligt rond $43,30 (de top van 8 juni 2012).

In de defensieve Wall Street-portefeuille hebben we in april een nieuwe langetermijnpositie in dit goudmijnfonds geadviseerd. Uiteraard houden we deze positie aan.