Slotcall: Nare draai

Het leek een aardige beursdag te worden, maar aan het einde van de handelsdag zakte de AEX (-0,6%) ineens weg. Wat misschien meespeelt is de sterke euro (+0,5%). Nog een paar tiende erbij en we krijgen voor iedere euro 1,20 dollar.

Binnen de AEX zitten enkele dollargevoelige aandelen zoals Aegon (-2,1%) en Ahold (+0,1%). De IEX-Beleggersdesk zal binnenkort een overzicht maken van welke aandelen het hardst geraakt worden door een kelderende dollar.

Wat verder opvalt, is dat de Nasdaq (+0,5%) wederom een all time high op het bord zet. Tot de grote winnaars behoort Oracle (+2,4%) dat bekendmaakte het Chinese TikTok te willen overnemen. Dat wordt nog een hele kluif, want Microsoft (+0,2%) en Twitter (+0,4%) zijn ook geïnteresseerd.

De koers van Unibail Rodamco (-5,0%) staat sinds vrijdagmiddag onder druk omdat er geruchten in de markt zijn dat het winkelvastgoedfonds een emissie gaat doorvoeren. De waarde van de winkelpanden wordt in de toekomst waarschijnlijk stevig afgewaardeerd, waardoor de schuldgraad oploopt. Dan wil het nog weleens voorkomen dat de banken zenuwachtig worden.

De distributeur van chemicaliën weet de winstgevendheid in het eerste halfjaar met 5% op te voeren. Het bedrijf presteert goed en daarom hangt er een flink prijskaartje aan het aandeel. Met een getaxeerde K/W van 29 over 2021 behoort het aandeel immers niet tot de goedkoopste aandelen van het universum.

Daar komt bij dat de koers van IMCD (-0,3%) de afgelopen jaren een aardig ritje heeft gemaakt. Mede daarom wordt Premiumleden aangeraden om winst te nemen. Wilt u het gehele artikel lezen dan kunt u klikken op de link in de onderstaande tweet.

Sinds vrijdag zit er schot in de Rabobank-actie. De bank overweegt om de rente op zijn certificaten uit te betalen in nieuwe certificaten. Als u hier meer over wilt weten, bekijk dan de onderstaande video

In de wereld van het tienjaars staatspapier viel vandaag weinig te beleven. De Nederlandse rente blijft stabiel op -0,33%.

De AEX gaat 0,6% omlaag en daarmee presteren we redelijk in lijn met de DAX (-0,4%) en CAC (-0,8%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 1,6% en noteert 22,7 punten.

Wall Street blijft vandaag dicht bij huis. Zoals gezegd is de Nasdaq de positieve uitschieter met een plus van 0,5%.



De euro klimt 0,5% en noteert 1,193 ten opzichte van de dollar.

Goud (+0,7%) en Zilver (+1,1%) lopen verder op. Voor beleggers die exposure zoeken naar zilver is het onderstaande artikel wellicht interessant. Wheaton Precious Metals: Nog genoeg te winnen #WheatonPreciousMetalsCorp https://t.co/GlohftDJw9 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 18, 2020

Olie: WTI (-0,4%) en Brent (+0,1%) maken een pas op de plaats.

Bitcoin (-2,7%) zakt weer onder de $12.000.



Aegon (-2,1%) heeft last van een downgrade van Citigroup. Sinds de bekendmaking van de halfjaarcijfers gaat het aandeel alleen maar omlaag. Een dividendverlaging hakt er natuurlijk behoorlijk in.

(-2,1%) heeft last van een downgrade van Citigroup. Sinds de bekendmaking van de halfjaarcijfers gaat het aandeel alleen maar omlaag. Een dividendverlaging hakt er natuurlijk behoorlijk in. Ahold (+0,1%) blijft naar aanleiding van de meevallende halfjaarcijfers van het Amerikaanse Walmart goed liggen. Walmart (-1,2%) zelf gek genoeg niet. Voorbeurs stond het aandeel dik 6% in de plus. Van die winst is helemaal niets meer over. Het management waarschuwt dat de stijgende omzet grotendeels wordt veroorzaakt door de stimuleringsmaatregelen van de Amerikaanse overheid.

(+0,1%) blijft naar aanleiding van de meevallende halfjaarcijfers van het Amerikaanse Walmart goed liggen. (-1,2%) zelf gek genoeg niet. Voorbeurs stond het aandeel dik 6% in de plus. Van die winst is helemaal niets meer over. Het management waarschuwt dat de stijgende omzet grotendeels wordt veroorzaakt door de stimuleringsmaatregelen van de Amerikaanse overheid. Prosus (-0,9%) heeft last van een downgrade van Jefferies. De analisten van de Amerikaanse zakenbank vinden dat de investeringsmaatschappij meer moet doen om de korting uit het aandeel te halen. Een optie is het inkopen van eigen aandelen.

(-0,9%) heeft last van een downgrade van Jefferies. De analisten van de Amerikaanse zakenbank vinden dat de investeringsmaatschappij meer moet doen om de korting uit het aandeel te halen. Een optie is het inkopen van eigen aandelen. Zelfs de analisten van Sanford & Bernstein zien het niet meer zitten in Air France-KLM (-0,8%). Als een van de laatste zakenbanken schrappen zij het koopadvies.

(-0,8%). Als een van de laatste zakenbanken schrappen zij het koopadvies. Het is misschien lastig voor te stellen, maar ondanks die min van 8,9% is Flow Traders het best presterende aandeel binnen de AMX. De handelaar in bied- en laatkoersen gaat vandaag €4 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd staat de koers 2,9% hoger.

het best presterende aandeel binnen de AMX. De handelaar in bied- en laatkoersen gaat vandaag €4 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd staat de koers 2,9% hoger. Verder gaan de midcapfondsen vooral omlaag, al zijn de bewegingen beperkt.

Kendrion (-2,8%) stond naar aanleiding van de halfjaarcijfers de gehele dag stevig in het groen, maar aan het einde van de handel schiet het aandeel ineens in het rood. De IEX-Beleggersdesk rekent op een WPA van €1,10 in 2021 wat leidt tot een getaxeerde K/W van 10,9. Of het aandeel koopwaardig is, leest u in het onderstaande artikel. Kendrion is in control #Kendrion https://t.co/eXKJcZcP0z — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 18, 2020

(-2,8%) stond naar aanleiding van de halfjaarcijfers de gehele dag stevig in het groen, maar aan het einde van de handel schiet het aandeel ineens in het rood. De IEX-Beleggersdesk rekent op een WPA van €1,10 in 2021 wat leidt tot een getaxeerde K/W van 10,9. Of het aandeel koopwaardig is, leest u in het onderstaande artikel. ICT Group (+4,9%) presenteert morgenochtend de halfjaarcijfers. De markt neemt alvast een voorschot.

(+4,9%) presenteert morgenochtend de halfjaarcijfers. De markt neemt alvast een voorschot. Tot slot valt op de koers van Vivoryon (-8,5%) geen peil te trekken.

Aegon: naar €2,79 van €2,94 en kopen - Citigroup

Air France-KLM: naar houden van kopen en naar €4 van €6,70 - Sanford & Bernstein

Euronext: naar €109,50 van €104,40 en kopen - Morgan Stanley

IMCD: naar houden en €95 - Bank DeGroof

Prosus: naar houden van kopen en naar €83 van €64 - Jefferies

Prosus: starten met houden en €83 - Sanford & Bernstein

