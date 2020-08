BeursVandaag: Laat u weer verrassen

IMCD groeit gewoon door, zou ik bijna zeggen. Wel minder hard.

Goed en knap resultaat denk ik, hoewel de schuld oploopt om iets op te merken te hebben. Helaas durft de chemische distributeur geen outlook aan. U weet zo langzamerhand waarom.

Kendrion moet incasseren, niet onverwacht natuurlijk, ofwel alles in de min. De crisis hakt er echt in. Het concern staat er financieel goed voor en de banken hebben er vertrouwen in, ofwel daar hoeft u zich geen zorgen over te maken.

Dan het meest spectaculaire nieuws: Tesla deed gisteren +11,2% op weer geruchten dat het fonds in de S&P 500 komt. Iets met buy the rumour dus... Het fonds is nu $342,09 miljard waard en zou met stip in de Top 10 van die S&P 500 terecht komen! Groter dan Procter & Gamble en Walmart is in zicht. Echt.

Hoe vlak wilt u de futures nu hebben? De headlines gaan allemaal over het congres van de Democraten in de VS en veel nieuws is er verder niet. Of het moet zijn dat de Nasdaq 100 weer op een all time high staat en de S&P 500 daar tegenaan schurkt. De dollar staat rond 1,19, goud en zilver liggen goed.

Mijn Brent future is stuk, zie ik. Gratis lijkt me wel erg goedkoop namelijk. De Amerikaanse rente zakt een basispuntje en de Duitse opent vlak.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

08:00 Boeing wil personeelsbestand verder terugbrengen

07:35 Groei voor IMCD in onzekere crisistijd

17 aug Techbeurs Nasdaq naar record op wisselvallig Wall Street

17 aug 'Nederlands schoenenconcern Ziengs dicht bij overname Brantano'

17 aug Wisselend beeld op Wall Street

17 aug American Express neemt fintechbedrijf Kabbage over

17 aug 'Amazon in gesprek om belang te nemen in Rackspace'

17 aug Europese beurzen sluiten in het groen

Laatste nieuws, Van Lanschot Kempen neemt een vermogensbeheerder met €1,9 miljard in portffolio over:

18 Aug - 08:00:07 [RTRS] - REG-VAN LANSCHOT KEMPEN TAKES KEY STEP IN GROWTH STRATEGY BY TAKING OVER HOF HOORNEMAN BANKIERS

Analistenadvies luidt als volgt met een verlaging zowaar voor Prosus.

Aegon: naar €2,79 van €2,94 - Citigroup

Prosus: naar hold van buy en naar €83 van €64 - Jefferies

De AFM meldt deze shorts:

De agenda met Flow Traders dat €4 euro ex-dividend gaat - schrik niet van die koers straks - en Walmart heeft Q2's. Dat gold altijd als het laatste fonds dat met cijfers kwam (en Alcoa als eerste), maar dat is al lang niet meer zo:

08:00 IMCD Q2-cijfers

09:00 Flow Traders notering €4 ex-dividend

13:00 Home Depot Q2-cijfers

13:00 Walmart Q2-cijfers

14:30 VS bouwvergunningen jul 1,3M

En dan nog even dit

Het houdt niet op, weer een record voor...

WATCH: The Nasdaq surged to a record high close while the S&P 500 approached its own record level with both indexes lifted tech stocks https://t.co/2SpRNmzl9q pic.twitter.com/tGpBZBQi9I — Reuters Business (@ReutersBiz) August 17, 2020

Tech dus en waar tech is is tegenwoordig TikTok:

Oracle is in talks to acquire TikTok's U.S. operations, challenging Microsoft, source says https://t.co/iOY3RyZ10b — CNBC (@CNBC) August 18, 2020

#Tesla's Musk has gained $8bn on Mon to become world’s 4th-richest person w/fortune of $84.8bn. Puts him within $15bn of #3, Zuckerberg. Super rich like Musk, Bezos or Buffett characterized by certain properties. What we can all learn from them. https://t.co/XjpsvWEuIN via @welt — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 17, 2020

De kop is meer dan duidelijk:

BHP narrowly misses expected profit, warns of slowing growth outside China https://t.co/xLqVaoz4Q4 pic.twitter.com/buPQgA1olH — Reuters Business (@ReutersBiz) August 18, 2020

Is weer eens wat anders dan boodschappen doen:

Amazon to help Toyota build cloud-based data services https://t.co/yWYaNHYY9R pic.twitter.com/eN1irXA6JA — Reuters Business (@ReutersBiz) August 18, 2020

Als het u interesseert:

SoftBank bets $3.9 billion on U.S. giants, from Amazon to Tesla https://t.co/5GQlLnM0pI — Bloomberg Markets (@markets) August 18, 2020

In tegenstelling tot price earnings, maar er bestaat niet dé indicator. Ja, achteraf...

Based on the price-to-book ratio, Eurozone stocks are really, really cheap! pic.twitter.com/QWT2vI9oAm — jeroen blokland (@jsblokland) August 17, 2020

Zo, wat een commentaar van wie vooral:

“What happened at Kodak was probably the dumbest decisions made by executives in corporate history,” White House trade advisor Peter Navarro says. https://t.co/SsACw7MkbX pic.twitter.com/5X0f2OJL5d — CNBC (@CNBC) August 18, 2020

Uit respect voor zijn jaren:

The failure of the U.S. to handle the pandemic risks derailing the economic recovery and giving China a competitive edge globally, says former Fed Chairman Alan Greenspan https://t.co/jgUdcmTVbF — Bloomberg Markets (@markets) August 18, 2020

Niet beursgenoteerd, maar hoe zit het nou met US Postal dat zoveel headlines oplevert?

The U.S. Postal Service has become the center of controversy in Washington because of the election. But corporate America is worried too, @ylanmui reports. https://t.co/jFphNQ6cUu pic.twitter.com/pnQ2PHA5Ns — CNBC (@CNBC) August 18, 2020

