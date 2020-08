TA: Doorsudderen

De Nederlandse beurs kwakkelt al twee maanden in horizontale richting, grofweg tussen 528 en 589 punten.

Op korte termijn heeft de AEX het herstel stilgelegd. Technisch blijft de beurs echter binnen een neutrale bandbreedte hangen.

Ook de advance/decline-ratio van de Nederlandse beurs ligt vlak. Dat geeft aan dat het aantal stijgende en dalende fondsen nagenoeg gelijk blijft aan elkaar.

Op korte termijn breekt de AEX de herstelfase naar onderen af, hetgeen enige verkoopdruk signaleert. Deze verzwakking is niet dramatisch. In het slechtste geval zakt de AEX naar de onderkant van de zijwaartse trading range.

Zijwaartse beweging

De Nederlandse beurs beweegt, afgezien van de tussentijdse uitslagen, al ruim 2,5 maand zijwaarts tussen de steun van 528,68 punten (de bodem van 6 maart) en de weerstand van 589,40 punten (van 3 februari).

Omdat deze neutrale bandbreedte ruim genoeg is om te traden, kunnen kortetermijnspeculanten rond de steunzone van 528-530 wat inslaan.

Meer behoudende beleggers wachten op de uitbraak buiten de neutrale bandbreedte, want die zal voor de langere termijn de nieuwe richting gaan bepalen. Vooralsnog is het niet duidelijk aan welke kant de AEX zal uitbreken.





Draagvlak blijft neutraal

De advance/decline-ratio van de Nederlandse beurs blijft al geruime zijwaarts fluctueren. Het aantal stijgers blijft per saldo gelijk aan het aantal dalers.







Uitleg A/D-ratio

De advance/decline-ratio, ook hoog/laagverhouding genoemd, wordt dagelijks berekend op basis van het verschil tussen het aantal stijgers en het aantal dalers. Zodra er meer winnaars zijn, zal de advance/decline-ratio oplopen.

In het tegenovergestelde geval laat deze indicator een daling zien. Doorgaans is de advance/declineratio een leading indicator, die vooruit loopt op de actuele marktontwikkelingen.

De advance/decline=ratio geeft doorgaans een goede indruk van het draagvlak in de markt. Een dalende indicator geeft aan dat het draagvlak in de markt zwak is. Dit duidt er op dat een stijgende beurs minder waarschijnlijk is. Een oplopende indicator geeft aan dat er wel draagvlak in de markt is voor een stijgende beurs.