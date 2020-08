Slotcall: Emissie en Buffett

We waren vandaag geen getuige van de meest spectaculaire beursdag ooit. De bewegingen waren relatief beperkt, al sluit de AEX toch nog 0,4% hoger.

Dat is beslist geen slechte prestatie, omdat de enige macro van de dag tegenviel. De New York Empire State Index kwam uit op 3,70 daar waar de markt rekende op 16,50. Dit betekent dat de bedrijvigheid in de industrie rondom New York minder hard groeide dan verwacht.

De markten reageren echter nauwelijks op dit cijfer. De reden is dat analisten meer kijken naar de ISM-Manufacturing index. Dit is immers een vooruitkijkende indicator waarin alle Amerikaanse staten zijn meegenomen. De Empire State Index gaat alleen over New York en is daarom iets minder belangrijk.

Barrick Gold +11%

Het nieuws van het weekend is dat Warren Buffett met zijn beleggingsvehicle Berkshire Hathaway positie heeft genomen in Barrick Gold. Deze beslissing strookt niet met het beleggingsbeleid van de Amerikaanse meesterbelegger. Buffett koopt eigenlijk alleen maar langetermijnbeleggingen en dat is een goudmijnaandeel beslist niet.

Het is lastig om in het hoofd te kijken van Buffett, maar het lijkt simpelweg een motie van wantrouwen te zijn in de richting van de Amerikaanse economie. In de vooruitblik legt Arend Jan uit waarom de meesterbelegger positie heeft genomen in Barrick Gold.

De IEX-Beleggersdesk heeft het aandeel Barrick Gold sinds begin juli op kopen staan. De argumenten voor deze kooptip leest u in het onderstaande Premiumartikel.

Unibail Rodamco: Emissiespook op de loer

De bleeder van de dag is Unibail Rodamco (-4,9%). Het winkelvastgoedfonds staat onder druk omdat er geruchten in de markt zijn dat het een aandelenemissie overweegt. In het persbericht van vanochtend werd het gerucht noch bevestigd noch ontkend.

Het is een opvallend gerucht, omdat het niet het meest ideale moment is om een emissie te doen. De koers van het geplaagde vastgoedfonds staat dit jaar 70% lager en is momenteel amper €6 miljard waard.

Hier staat tegenover dat een fikse afwaardering van het winkelvastgoed op de loer ligt. Het gevolg is dat de schuldgraad stijgt en dan zien de banken maar al te graag dat de schulden zo snel mogelijk worden afgebouwd. Vanuit deze hoek zal de druk dus aardig worden opgevoerd.

Of de IEX-Beleggersdesk rekent op een emissie leest u in het onderstaande artikel.

ForFarmers: Afzien

De halfjaarcijfers van ForFarmers (-2,3%) werden afgelopen vrijdag negatief ontvangen. Zowel de omzet als winst viel licht tegen. Het veevoedersbedrijf heeft last van de stikstofcrisis en ook de coronacrisis helpt niet mee.

Door de lockdowns was er vanuit de horeca minder behoefte aan vlees, waardoor de veestapel noodgedwongen moest worden verkleind. Het beloofde herstel kon na rampjaar 2019 dus niet worden ingezet.

Het aandeel koerst tegen zo'n 9 keer de verwachte winst en het dividendrendement bedraagt 5,5%. Of dit aantrekkelijk genoeg is om het aandeel op kopen te zetten, leest u in het onderstaande Premiumartikel.

Rentes

De rentes gaan in een brede lijn omlaag. De Italiaanse yield (-6 basispunten) nog het hardst. Zou u uw geld voor tien jaar willen uitlenen aan de Italianen? De kans dat het geld terugkomt is overigens groot, want tegenwoordig staat de EU garant. Maar goed, de inflatie gaat u er in ieder geval niet mee terugverdienen.

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Brede markt

De AEX gaat 0,4% omhoog en daarmee presteren we redelijk in lijn met de overige Europese indices.

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 3,9% en noteert 22,4 punten.

Wall Street laat een verdeeld beeld zien. De Dow Jones koerst 0,3% in het rood, terwijl de S&P500 (+0,3%) en Nasdaq (+0,7%) aan terrein winnen.



De euro klimt 0,2% en noteert 1,187 ten opzichte van de dollar.

Goud (+2,0%) en Zilver (+3,3%) zijn ontketend vandaag.

Olie: WTI (+0,6%) en Brent (+0,3%) doen het wat rustiger aan.

Bitcoin (+4,8%) passeert de $12.000-grens



Het Damrak

De chippers ASML (+1,6%), ASMI (+2,2%) en Besi (+2,9%) liggen er goed bij. De gehele sector presteert vandaag sterk, want de SOX (Semiconductors index) koerst ruim 1% hoger.

(+1,6%), (+2,2%) en (+2,9%) liggen er goed bij. De gehele sector presteert vandaag sterk, want de SOX (Semiconductors index) koerst ruim 1% hoger. IMCD (+1,6%) presenteert morgenochtend de halfjaarcijfers.

(+1,6%) presenteert morgenochtend de halfjaarcijfers. De zwakste broeders onder de financials liggen juist slecht. Het gaat om ABN Amro (-2,7%) en Aegon (-1,9%).

(-2,7%) en (-1,9%). Fugro (+2,5%) is op de kooplijst gezet van Kepler Cheuvreux. Daarnaast wordt het koersdoel met 25% verhoogd naar €5. De koersreactie valt mij eerlijk gezegd wat tegen.

(+2,5%) is op de kooplijst gezet van Kepler Cheuvreux. Daarnaast wordt het koersdoel met 25% verhoogd naar €5. De koersreactie valt mij eerlijk gezegd wat tegen. Winkelvastgoedaandelen zoals Eurocommercial Properties (-5,4%) en Wereldhave (-2,7%) worden door Unibail Rodamco omlaag gedrukt. Alleen Vastned (-0,8%) deelt niet in de malaise.

(-5,4%) en (-2,7%) worden door Unibail Rodamco omlaag gedrukt. Alleen Vastned (-0,8%) deelt niet in de malaise. Flow Traders (+1,3%) gaat morgen €4 ex-dividend. Als de koers morgen niet meer dan 12% zakt, gaan beleggers er per saldo op vooruit. Het dividendrendement bedraagt immers 11,8%.

(+1,3%) gaat morgen €4 ex-dividend. Als de koers morgen niet meer dan 12% zakt, gaan beleggers er per saldo op vooruit. Het dividendrendement bedraagt immers 11,8%. Air France-KLM verliest 3,6%. Ryanair verwacht in de maanden september en oktober 20% minder vluchten uit te voeren ten opzichte van vorig jaar.

verliest 3,6%. Ryanair verwacht in de maanden september en oktober 20% minder vluchten uit te voeren ten opzichte van vorig jaar. Basic-Fit zakt 2,1%. De volumes zijn echter bijzonder laag.

zakt 2,1%. De volumes zijn echter bijzonder laag. Alfen (+3,6%) gaat maar door en komt alweer dicht in de buurt van zijn all time high.

(+3,6%) gaat maar door en komt alweer dicht in de buurt van zijn all time high. De halfjaarcijfers moeten het aandeel B&S Group (-4,1%) van een impuls voorzien. Volgende week maandag opent de handelsonderneming zijn boeken.

Adviezen

ArcelorMittal: naar €14 van €13,50 en kopen - Citigroup

Fugro: naar kopen van houden en naar €5 van €4 - Kepler Cheuvreux

Unibail Rodamco: naar houden van kopen en naar €53 van €90 - Kepler Cheuvreux

Unibail Rodamoc: naar €52 van €90 en houden - Berenberg

PostNL: naar €3,40 van €3,25 en kopen - ING

Unilever: naar €55 van €54 en kopen - Credit Suisse

Agenda