Tracker Tips: Een post-corona-ETF

We zijn door het coronavirus in een andere wereld beland. Door de pandemie zien we verliezers in bijvoorbeeld de toerismebranche, maar er zijn ook winnaars. Covid-19 versnelt trends als digitalisering, verduurzaming, en bijvoorbeeld de markt voor medische hulpmiddelen.

Fondsaanbieder iShares heeft begin deze maand een ETF gelanceerd die blootstelling geeft aan de Amerikaanse industrie voor medische hulpmiddelen, zoals de productie van MRI-scanners, pacemakers, protheses, röntgenapparatuur en andere herbruikbare zaken.

UMDV

De iShares US Medical Devices UCITS ETF (UMDV) volgt de Dow Jones US Select Medical Equipment Capped 35/20 Index en bestaat uit 59 Amerikaanse bedrijven die betrokken zijn bij de productie en distributie van medische apparatuur.

UMVD heeft als isincode IE00BMX0DF60 en is verhandelbaar op Euronext Amsterdam met een lopende kostenratio (LKR) van 0,25% op jaarbasis.

Top 10

De 10 grootste wegingen in de mand zijn in onderstaande tabel weergegeven.



Bron: iShares

Free float

Om in de onderliggende benchmark te kunnen worden opgenomen, moeten de aandelen een aan de free float aangepaste marktkapitalisatie hebben van minimaal $500 miljoen (of minstens $250 miljoen voor bestaande componenten).

Aangepast aan de free float betekent dat voor de berekening van de index alleen rekening wordt gehouden met aandelen die beschikbaar zijn voor internationale beleggers, en niet met alle uitgegeven aandelen van een bedrijf.

Amerikaanse gezondheidszorg

Als subsector van de Amerikaanse gezondheidszorg streeft UMDV ernaar om op korte termijn te focussen op een groeiende markt na het coronavirus. Bovendien lijkt de tracker te profiteren van de oplopende vraag naar medische hulpmiddelen doordat het deel van de bevolking dat langdurige ondersteuning nodig heeft, toeneemt door de oplopende gemiddelde leeftijd.

Deze thematische tracker is geschikt voor beleggers die niet bang zijn voor valutarisico in dollars, om in te spelen op het post-coronatijdperk en te profiteren van potentiële verdere groei in de bedrijfstak.

Relatieve performance

Onderstaande grafiek laat zien hoe de onderliggende net total return-indices het de afgelopen 5 jaar gedaan hebben. De referentie van UMDV heeft het maar liefst 57% beter gedaan dan de brede S&P500-index.