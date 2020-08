BeursVandaag: Vragen, vragen, vragen

Unibail ontkent noch bevestigt, ANP:

Unibail bekijkt alle opties rond mogelijkheden om de schuld verder te verlagen. Dat zei het bedrijf in een reactie op eerdere geruchten. Bronnen zeiden vrijdag tegen persbureau Bloomberg dat URW overweegt om voor maximaal 3 miljard euro aan aandelen in de markt te zetten.

Geen bedrijfscijfers voorbeurs, het is wennen. Geeft ons een paar minuten extra na te denken. Vakantie voorbij, scholen weer open, de economie normaliseert ook verder, een tweede corona golf ligt op de loer en op de beurs is de R bijna terug in de maand. September en oktober zijn de beruchtste beursmaanden.

Met andere woorden, krijgen we weer een sell-off om de oren, zet de rally door, of gaan we zijwaartsen? De beurs is peperduur (het woord bubbel valt eigenlijk altijd wel ergens), bijna geen enkel bedrijf durft een outlook af te geven, maar veel stieren zijn er ook niet, hoewel er her en der veel euforie, greed en waanzin is.

Kies een richting als u koerswinst wil halen, ik laat mij zoals altijd meedrijven op de woelige baren. De beurs kent een rustige start na een weekend zonder input. Eigenlijk zorgde alleen een welbekende eminence grise voor opschudding: Warren Buffett zit in goudmijn Barrick Gold en bouwde zijn grootbanken fors af.

Hier meteen mijn vooruitblik van gisteren op deze beursweek met dat verhaal en met cijfers van Adyen, IMCD, BAM, Boskalis, Heijmans, Stern, Alibaba, Walmart en Nvidia. Verder zijn er alweer inkoopmanagersindices over augustus.

Als zeg ik het zelf, ik heb een mooie vooruitblik op beursweek voor u. Extra aandacht voor #Unibail, #Adyen en #BAM, Warren Buffet in #BarrickGold (!) en uit banken (!), superchipper #Nvidia cijfert en nog zo veel meer #AEX https://t.co/U9PZeTa4br pic.twitter.com/KhH7Iw7wGB — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 16, 2020

Marktbreed verhaptstukt de beurs nu het Japanse BBP Q2 (-7,8% QoQ en -27,8% YoY?!) en dat is het wel. Rustige start, u ziet het, hoewel de dollar weer lager neigt. Shanghai ligt erg goed, maar verder zijn er weinig uitspattingen. De Amerikaanse rente daalt een basispunt en de Duitse opent vlak.

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag met Kiadis start ook Covid-19 onderzoek met andere instituties, Pharming meldt ook nieuws aan dat front en oh jee, er is brand bij Heineken.

Analistenadvies luidt als volgt en Berenberg Bank schoot afgelopen vrijdagmiddag om 17:25 uur ook even wakker, geloof ik:

ArcelorMittal: naar €14 van €13,50

ING: naar €8,50 van €7 - Morgan Stanley

Unibail: naar €52 van €90 - Berenberg

01:50 Japan BBP -7,8 Q2 (verwacht -7,6%)

14:30 VS Empire State Index manufacturing Index aug 16,50

Het CPB orakelt:

Bij een tweede golf #scenario met nieuwe grootschalige #contactbeperkingen krimpt de #economie ook volgend jaar, en loopt het #overheidstekort verder op. Maar ook dan blijft de #staatschuld te dragen.

Meer weten: https://t.co/myHzmFJFBe pic.twitter.com/icDZs65b1w — Centraal Planbureau (@CPBnl) August 17, 2020

Iets tegenvallend Japans BBP dus:

Japan was hit by its biggest economic contraction on record in the second quarter as the coronavirus pandemic crushed consumption and exports, keeping policymakers under pressure for bolder action to prevent a deeper recession https://t.co/XIzxdiiDmb pic.twitter.com/zIQyCc8Xxt — Reuters Business (@ReutersBiz) August 17, 2020

Zigeunersaus in goed Engels:

Unilever to rename German 'gypsy sauce' after complaints https://t.co/P8Fv2ayKu8 pic.twitter.com/x49tfnQpmJ — Reuters Business (@ReutersBiz) August 16, 2020

Overnamenieuws:

BREAKING: Sanofi to buy U.S. autoimmune drugmaker Principia Biopharma in a $3.4 billion deal https://t.co/JvlBsZDvh8 pic.twitter.com/GotAzyG2DT — Bloomberg (@business) August 17, 2020

De strijd gaat door:

Walmart is partnering with Instacart to offer same-day delivery starting in a few U.S. markets, making it the latest major grocery chain to team up with Instacart in its fight against Amazon and Whole Foods. https://t.co/SvdtJ7OFoK pic.twitter.com/dwPH8P8n9Y — CNBC (@CNBC) August 16, 2020

Gratis levert geen geld op, zei oma vroeger al:

Tesco to offer free grocery delivery in Amazon challenge - Telegraph https://t.co/l3UlSMH2G0 pic.twitter.com/8qltfKTtfb — Reuters Business (@ReutersBiz) August 16, 2020

Amazon heeft weer een andere challenge. Microsoft is de enige van Big Tech die nooit ergens last van heeft:

German watchdog launches Amazon investigation - report https://t.co/1p9UtuVS4L pic.twitter.com/Eene3U8fvS — Reuters Business (@ReutersBiz) August 16, 2020

Over Microsoft gesproken:

Mooie foto, dat wel:

There's a record number of vacant rental apartments in Manhattan https://t.co/mcZPcnBpHz by @sarahapaynter pic.twitter.com/LS7qRrUc6v — Yahoo Finance (@YahooFinance) August 17, 2020

Japan leeft ook nog?

The G4 Central Bank Balance Sheet has grown to USD 20 trillion, about the size of (real) US #GDP. pic.twitter.com/7blPDVE3tU — jeroen blokland (@jsblokland) August 16, 2020

Hier moet u ook maar niet te veel over nadenken?

Warren Buffett heeft dus zijn aandeel in de bank verkocht:

Goldman Sachs sees room for the S&P 500 to surpass 3,600 https://t.co/cLdROUvPgC via @markets — Joanna Ossinger (@ossingerj) August 15, 2020

Het ene aandeel is het andere niet...

Met #Adyen en #BAM cijferen deze week het op papier duurste en goedkoopste aandeel Damrak. Blauw beursbordje en beide fondsen bewijzen het eens te meer: wat duur is kan nog veel duurder worden en wat goedkoop is... #AEX pic.twitter.com/DkTMzUHoiy — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 16, 2020

