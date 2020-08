TA: Air France-KLM terug bij AF

Bericht delen via:

Technisch stuit de reissector op het all time high. Ook nieuwe coronaregels eisen hun tol.

De Europese reissector heeft op de aandelenbeurzen afgelopen week flink huisgehouden. Aanleiding waren de nieuwe Europese quarantaine-regels, die voor reizigers zijn ingesteld.

In het Verenigd Koninkrijk worden reizigers uit onder meer Frankrijk, Aruba, Monaco, Malta en Nederland verplicht om in quarantaine te gaan, nu de zorgen over een tweede golf van het coronavirus toenemen.

Daarnaast komt het technische beeld onder druk te staan, nu de Europese sectorindex op het all time high van begin dit jaar is afgeketst.

Terug bij AF

Een van de aandelen waarbij ik dit niet goed heb gezien is Air France-KLM. In mijn column van april voorspelde ik dat de Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij aan het taxiën was om weer op te stijgen.

Maar KLM is niet goed uit de startblokken gekomen. Het aandeel is niet doorgebroken en staat weer in de hangar. Op korte termijn is Air France-KLM weer terug bij AF.

Technisch lijkt zich zelfs een bearish pullback af te tekenen (zie uitleg onderaan mijn column).



Vandaag bekijk ik de AirFrance KLM en de Europese reissector index. Maar eerst de AEX.

Nederlandse beurs legt herstel stil

De Nederlandse beurs verzwakt licht, nu de herstelfase naar onderen is afgebroken. Dit lijkt enige verkoopdruk aan te geven, maar is nog niet dramatisch. Uiteraard zal ik hier de komende dagen op terugkomen.







Potentieel lagere top AirFrance-KLM

Air France-KLM vormt een potentiële lagere top onder de voormalige steun van €6,64. Deze oude bodem uit 2018 fungeert thans als nieuwe weerstand. Het feit dat het high van juni rond €6,48 daar duidelijk onder ligt geeft te denken.

In elke geval blijft het technische beeld negatief zolang de koers onder de bodem uit 2018 blijft. Er ligt pas steun op €3,26 (de bodem van 3 augustus).

De weerstand ligt zoals gezegd op €6,64 (gevormd op 11 juni 2018). Technisch staat het aandeel wel op een steunniveau, maar we schorten een positieve visie even op. Eerst maar eens afwachten wat die steun oplevert.







Europese reissector is all time high genaderd

De Europese reissector (Travel & Leisure) had vorige week vrijwel de volledige coronaverliezen ingelopen. Maar nieuwe Europese quarantaineregels voor reizigers gooiden roet in het eten.

De Europese Travel & Leisuresector-index lijkt technisch hoogte te verliezen, nu de weerstand van 627,72 punten (het all-time high van 19 februari) is genaderd.

Een doorbraak en slotstand boven de weerstand is noodzakelijk om de trend opwaarts voort te zetten. In dat geval mogen hogere koersen verwacht worden. De eerste steun ligt rond 550,83 (bodems van juni).







Uitleg neerwaartse pullback



Een bearish pullback weerspiegelt het principe old support becomes new resistance: oude steun fungeert als nieuwe weerstand. De oude steun biedt dan een nieuw barriere.



Een neerwaartse (bearish) pullback treedt doorgaans op de volgende wijze op: