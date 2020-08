Slot: Historische krimpcijfers

De AEX sluit de week af met een winst van 0,2%. Dit is een kleine tegenvaller, omdat we de week voortvarend van start gingen. Toch kantelde het sentiment ineens.

Het verslechterende sentiment is lastig te verklaren. Natuurlijk is het vervelend dat de Britten een quarantaineplicht voor diverse Europese landen invoert, maar dat is geen reden om de koersen fors lager te zetten.

Hetzelfde geldt voor het handelsconflict tussen de VS en China. Beide landen gooiden deze week modder naar elkaar. Maar ja, dat doen ze al langer. Een grote verrassing is dit dus niet. Het lijkt erop dat de markten simpelweg moeite hebben om een duidelijke richting te kiezen.

Dat is helemaal niet zo gek, omdat de koersen sinds maart fors zijn opgelopen. Dit jaar staat de herbeleggingsindex 5% lager. Beslist geen slechte prestatie in crisistijd. Minister van Financiën Wopke Hoekstra zegt zelfs dat we in de zwaarste economische crisis zitten sinds de Tweede Wereldoorlog.

Historische krimpcijfers

Deze uitspraak doet Hoekstra naar aanleiding van de zware krimpcijfers van de Nederlandse economie. In het tweede kwartaal kromp het BBP met 8,5% ten opzichte van Q1 2020. Dit zijn cijfers die we zelfs tijdens de bankencrisis van 2008/2009 niet hebben gezien.

De oorzaak van het beroerde BBP-cijfer is bekend. Door de coronacrisis stortte de export in en kelderden de consumentenbestedingen. Tel hier een begrotingstekort van tenminste €60 miljard bij op en die woorden van Hoekstra zijn zo gek nog niet.

Fed-voorzitter Jerome Powell zei een paar maanden geleden overigens precies hetzelfde. Wall Street denkt er heel anders over, want de S&P500 is zijn all time high tot op een fractie genaderd.

Flow Traders

Het tweede kwartaal is weliswaar niet zo goed als de eerste, maar met een winst per aandeel van €2,51 is natuurlijk niets mis. De volatiliteit droogde wat op evenals de handelsvolumes. Toch is de beweeglijkheid op de financiële markten aanmerkelijk hoger dan in een normaal kwartaal.

De totale winst van Flow Traders (+8,1%) komt in het eerste halfjaar uit op €8,22 per aandeel. Dit biedt de market maker de mogelijkheid om een interim-dividend van €4 per aandeel uit te keren. Het dividendrendement bedraagt bij een koers van €33,50 dus ruim 12%. Niet slecht voor een interim-dividend.

Het aandeel gaat komende dinsdag ex-dividend. Het aandeel Flow Traders heeft inmiddels een aardige rit gemaakt, maar dat betekent niet dat er geen kansen meer liggen. Of deze groot genoeg zijn om het aandeel ook te kopen, leest u in het onderstaande artikel.

Mogelijke emissie Unibail Rodamco

Aan het einde van de handelsdag is er nog nieuws over Unibail Rodamco. Het management van het winkelvastgoed schijnt te overwegen om een emissie toe doen van €3 miljard. Dit is een fors bedrag, omdat de beurswaarde van Unibail Rodamco slechts €6,3 miljard.

Volgens ingewijden is er zelfs een kans dat de emissie nog hoger uitvalt. Het bedrijf schijnt van de mogelijkheid gebruik te willen maken om mogelijke concurrenten op te kopen. Dit is opvallend, omdat de schuldratio's de komende jaren naar verwachting fors zullen oplopen.

Dit komt doordat de waarde van het winkelvastgoed nog een flinke afwaardering voor de boeg heeft. Daarnaast is dit niet het ideale moment om een emissie te doen. De koers van Unibail Rodamco staat dit jaar immers 70% lager.

Rentes

In tegenstelling tot de aandelenmarkt is er in de wereld van het tienjaars staatspapier geen sprake van risk-off. De Nederlandse rente blijft stabiel op -0,29%.