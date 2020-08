Tracker Tips: Tijd voor inflatietrackers

Bericht delen via:

Het officiële inflatiecijfer in de eurozone van 0,4 procent vorige maand lijkt nu nog relatief laag, maar de kerninflatie klimt inmiddels wel omhoog. Dit cijfer, dus zonder de invloed van de sterk schommelende prijzen voor energie en levens- en genotsmiddelen, was in juli 1,2 procent tegen 0,8 procent een maand eerder.

Wellicht wordt het nu écht tijd om inflatietrackers in de portefeuille op te nemen.

Inflatiegekoppelde staatsobligatie-ETF’s behoren tot de weinige activaklassen die een betrouwbare inflatie-afdekking bieden. Een lage correlatie met de belangrijke activaklassen maakt ze bijzonder geschikt voor zogeheten strategic asset allocation.

Voor -en nadelen

Goed om te weten is dat inflation linked bonds (ILBs) niet identiek zijn aan gewone staatsobligaties en derhalve plussen en minnen hebben. Deze heb ik in onderstaande figuur afgebeeld.

bron: DWS

Xtrackers

DWS biedt met Xtrackers blootstelling aan deze ILB’s met een aantal ETF’s die hierop inspelen. Ze hebben een aantal smaken in de aanbieding, maar ik wil in deze column aandacht besteden aan de eurozone- en de wereldvarianten, respectievelijk XEIN en XGIN, beide genoteerd op Xetra en beschikkend over voor Nederlandse beleggers vereiste Essentiële Beleggersinformatie (EBI).

Bovenstaande chart geeft weer hoe beide trackers het op jaarbasis hebben gedaan en het onderlinge verschil. Uit de grafiek is af te lezen dat de eurozone-versie het afgelopen jaar een stuk slechter doet.

XEIN

De Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF met isincode LU0290358224 heeft een belegd vermogen van ongeveer €424 miljoen en kost 0,2% per jaar. Deze ETF geeft exposure aan 35 inflatiegelinkte obligaties uit ontwikkelde markten in de eurozone. Frankrijk heeft een weging in de mand van 44% en Italië volgt als tweede met 32%.

XGIN

De Xtrackers II Global Inflation-linked Bond UCITS ETF met isincode LU0290357929 heeft een beurswaarde van €830 miljoen en kost met 0,25% ietsje meer dan bovenstaande uitvoering. In deze ETF zitten 146 soortgelijke obligaties, maar dan wereldwijd. De twee relatief grootste wegingen zijn de VS met 45% en het VK met 29%.

VS 5-jaars inflatieverwachting

De volgende grafiek is van de Federal Reserve bank van St. Louis en geeft de gemiddelde verwachte inflatie in de Verenigde Staten weer over een periode van vijf jaar, die vijf jaar vanaf vandaag begint.

Vanaf de low van 0,86 in maart van dit jaar loopt dit percentage gestaag omhoog. Deze maatstaf laat duidelijk zien dat de inflatieverwachtingen binnen een paar maanden flink zijn gestegen.

Conclusie

Dit is dan ook een verklaring voor het verschijnsel dat XGIN het vanaf maart dit jaar relatief beter doet dan XEIN. Voor beleggers die inflatiebescherming zoeken in Europa kan een belegging in XEIN interessant zijn om te profiteren van het mogelijk verder oplopen van de inflatie in de eurozone en op die wijze de beleggingsportefeuille beter te diversifiëren.