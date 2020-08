"Herrie bij de Volksbank"

(AJK) Hopelijk is iedereen genezen die denkt dat als een bank in overheidshanden is, het wél schoon, netjes, zuiver, eerlijk, correct en zonder graaien gaat. Het was de bedoeling dat de Volksbank ook naar de beurs ging. Niets meer van vernomen en met herrie (?) in de top en recordbedragen in de stroppenpot, heeft dit nu geen prioriteit.

Geldt ook voor ABN Amro. De staat heeft nog altijd 56%, wil verder afbouwen, maar het is alweer van jaren geleden dat er nog eens een pluk naar de beurs kwam. Momenteel heeft minfin Wopke CoCo Hoekstra geen haast met zulke koersen en het dividend is ook al gevlogen, maar toch. Wat wil de staat nou met onze banken?