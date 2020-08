Nederland BBP Q2 -8,5%

(AJK) Better than expected, zeggen we dan op de markt. En nu nooit meer omkijken. De koersen reageren niet, want dit is een oud cijfer (Q2, op de beurs kijken we naar Q3 en Q4) en... het boeit de internationale markten niet zo wat hier gebeurt. Ik heb ze nog nooit op ook maar iets uit ons land zien reageren.

Formeel zit Nederland zit nu wel in een recessie, maar ook dat is geen nieuws. De vraag is alleen hoe lang en diep die in H2 gaat doorwerken. Zeker als er een tweede coronagolf komt en er weer lockdowns komen. Nee, het is nooit moeilijk om risico's te bedenken. Kansen is vaak een stuk lastiger.