BeursVandaag: Veel

Prima cijfers Flow Traders, dat van al onze beursbedrijven nog het meeste van de marktonrust en volatiliteit profiteerde.

De verwachtingen zijn verslagen, €4 dividend komt uw kant uit als u ze hebt en het enige dat niet groeide was het personeelsbestand. Die €5,71 wpa in Q1 is natuurlijk geen vergelijking. Die hangt voorlopig in vergulden letters boven de ingang. Misschien wel heel lang.

Bijzonder bescheiden koersuitslagen zijn er nu, maar uiteraard speelt er genoeg. De pandemie gaat natuurlijk maar door, maar wat nu vooral opvalt is de heibel of wedijver tussen VS en China. Op vele fronten. Een opsomming zomaar even, onderaan dit stuk de tweets:

Nieuws, iQiyi (het Chinese Netflix) wordt nu in de VS van fraude bschuldigd

China zou handelsverdragverplichtingen niet nakomen

Volgens Foxconn is er een uittocht van (buitenlandse) productiebedrijven uit China

Opvallend is dat China vandaag tegenvallende economische data meldt, zowel industriële productie als detailhandelsverkopen over juli vallen wat tegen. Zet u de wekker op 09:30, want dan verschijnt ons BBP Q2 cijfer(-9,2% verwacht) en onze AEX future start alvast geheel blanco. De rest is niet veel meer of minder.

Zoek de beweging! Dollar boven 1,18, dat dan weer wel, olie stijgt zelfs nog het hardste geloof ik en zilver doet wild. De Amerikaanse rente doet een basispuntje minder en de Germaanse eentje meer. De S&P 500 kreeg gisteren op vijf punten na geen nieuwe all time high op het bord en Apple is $1,9676 biljoen waard.

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren. De Chinese zoekgigant Baidu deed -7,0% op cijfers nabeurs New York. Chipper Applied Materials deed +3.0%.

08:05 Ook Volksbank zet miljoenen in stroppenpot

08:00 Lagere cijfers Flow Traders door normalisering handel

07:11 Coronacrisis zet druk op advertenties internetgigant Baidu

06:56 Industriële productie China neemt toe

13 aug Applied Materials verwacht verdere groei in lopend kwartaal

13 aug Apple nadert beurswaarde van 2 biljoen op Wall Street

13 aug Gemengd beeld op Wall Street

13 aug Daimler meer dan 2 miljard kwijt aan dieselschikkingen in VS

13 aug Wegvallende staalvraag zorgt voor kwartaalverlies Tata Steel

13 aug Verzekeraar Aegon gaat hard onderuit op Damrak

Analistenadvies luidt als volgt met verlagingen voor Aegon:

ABN Amro: naar €9,60 van €9,20 - Citigroup

Aegon: naar €2,60 van €3 - JP Morgan

Aegon: naar €3,20 van €4,50 - Berenberg

ING: naar €8,50 van €8 - Deutsche Bank

Just Eat Takeaway: naar 14.000P van 11,125P - JP Morgan

De AFM meldt deze shorts:

De agenda met ons BBP Q2, tegenvallende Chinese cijfers en en veel Amerikaanse data, waaronder detailhandelsverkopen:

04:00 China industriële productie jul 4,8% YoY (verwacht +5,1%)

04:00 China detailhandelsverkopen jul -1,1% YoY (0,1%)

08:00 Flow Traders Q2-cijfers

08:45 Frankrijk inflatie CPI jul +0,4% MoM

09:00 Aperam notering €0,438 ex-div

009:30 Nederland BBP Q2 -9,2% QoQ

11:00 EU BBP Q2 -12,1% QoQ

14:30 VS detailhandelsverkopen jul +1,7% MoM

15:15 VS industriële productie jul +3,0% MoM

16:00 VS handelsvoorraden jun -1,2% MoM

16:00 VS consumentenvertrouwen Michigan aug 79,0

Niet weer gillend weglopen, hé, TK? ??Reuters consensus voor #BBP Nederland Q2 morgen om 09:30 u is -9,2% QoQ. Zes respondenten, dus om nou te zeggen dat het leeft... Dikke headlines morgen, maar voor beurs niet interessant, want u kunt niet meer in Q2 handelen en beleggen #AEX pic.twitter.com/DkMa0aG0EV — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 13, 2020

Minus 330.000:

Ongekende afname van aantal banen in tweede kwartaal 2020https://t.co/ck163AEMRf pic.twitter.com/eSDj3LZACA — CBS (@statistiekcbs) August 14, 2020

Het CBS heeft echt veel data:

Welke flexwerknemers verloren in het tweede kwartaal vooral hun baan?https://t.co/4R4gfry6nt pic.twitter.com/7uyU8KhdI9 — CBS (@statistiekcbs) August 14, 2020

Zeg het maar, categorie armje drukken VS-China weer?

China may never catch up with its commitments to the U.S. in 'phase one' deal, expert says https://t.co/fo6zindfT2 — CNBC (@CNBC) August 14, 2020

Net als dit:

Chinese Netflix-style service iQiyi tanks by 18% after U.S. regulators investigate fraud allegations https://t.co/MKirBeDGrY — CNBC (@CNBC) August 14, 2020

Of dit:

Apple supplier Foxconn is ahead of its peers in diversifying out of China, analyst says https://t.co/W3GQMWFRNM — CNBC (@CNBC) August 14, 2020

Het bedrijf is op een haar na $2 biljoen waard:

Apple is reportedly planning to offer subscription bundles of its digital services at a lower monthly price to encourage customers to subscribe to more Apple services. Read more here: https://t.co/RwLEcor0zI $AAPL pic.twitter.com/sVrh5VamNB — Reuters Business (@ReutersBiz) August 14, 2020

Oh:

Google has joined Apple in removing Fortnite from its app store after the game rolled out a new direct payment feature https://t.co/Bc2hGtxeXV pic.twitter.com/irKkTuxg2q — Reuters Business (@ReutersBiz) August 14, 2020

Mede vanwege dit? Fortnite pest Apple een beetje?

Epic Games is trolling Apple with a "1984" Fortnite video. It's pretty... epic pic.twitter.com/4a8DJfJa5b — Tom Warren (@tomwarren) August 13, 2020

MKB:

Fed's Main Street program sees largest weekly increase so far https://t.co/s5zPMh2qSE pic.twitter.com/KBlQvCbi2o — Reuters Business (@ReutersBiz) August 13, 2020

Protesteren door het aandeel te kopen, Hong Kong:

Hong Kong's Jimmy Lai says don’t buy his stock. Investors buy it anyway https://t.co/oidNy8QncR — Bloomberg Markets (@markets) August 14, 2020

