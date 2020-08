TA: Succesvolle pullback ASML

Bericht delen via:

Technisch is ASML nog steeds een van de sterkste aandelen van de Nederlandse beurs. Exact een maand geleden besprak ik deze superhalfgeleider, die als een van de eerste aandelen het volledige coronaverlies had ingelopen.

Inmiddels heeft zich een succesvolle pullback voltrokken, waarmee ASML weer een prachtige instapkans heeft geboden. Een uitleg van het pullback-principe vindt u onderaan deze column.

Instapkans

Technisch wist ASML al in mei het all-time high rond €294 te breken, waarmee een langetermijn-koopsignaal is gegenereerd. En technisch bezien is ASML hiermee een prima belegging, vooral voor defensieve portefeuilles.

Voor beleggers die nog onvoldoende belang in deze chipper hebben, zou de recente terugval een mooie nieuwe instapkans bieden.



Op de Tostrams-site hebben we de afgelopen jaren diverse langetermijn-koopadviezen voor deze chipgigant gegeven. Eerdere opnames in de Tostrams defensieve langetermijnportefeuille zijn van 18 maart 2019 (opnamekoers €168), 18 juli 2016 (op 92), 8 september 2014 (75,39) en 10 oktober 2011 (27,15).

Vandaag bekijk ik nogmaals ASML, alsmede de SOX-index

Succesvolle pullback ASML

ASML heeft eerst de koerspiek van februari rond €294 opwaarts doorbroken. Vervolgens heeft het, in de recente correctie, een hogere bodem boven deze oude weerstand weten te vormen, waarmee een succesvolle pullback is opgetreden. Technisch is de sterke koopconditie hiermee gevalideerd.

Wij hanteren een berekend koersdoel rond €425. Om het positieve plaatje intact te laten, is het wel van belang dat steun van €294,00 (de top van 19 februari) intact blijft. De oude weerstand fungeert nu als eerste steun.





PHLX Semiconductor Sector Index hervat opmars

In de recente correctie vormde de SOX-index een hogere bodem binnen de stijgende trend. Deze PHLX Semiconductor Sector Index, zoals de volledige naam luidt, volgt het koersverloop van de grootste bedrijven in de Amerikaanse halfgeleiderindustrie.

Nu de koers boven de voorgaande top weet te blijven, wordt het technische beeld bevestigd.

De SOX had eerder, met de doorbraak boven de koerstop van februari, de stijgende trend weten te hervatten, met een nieuw berekend koersdoel rond 2.656 punten.

Zolang de index hogere toppen en hogere bodems weet te vormen, blijft het plaatje positief. Om dat intact te laten, is het wel van belang dat de steun van 1.983,71 punten (de top van 19 februari 2010) standhoudt.





Uitleg pullback

Een bullish pullback weerspiegelt het principe old resistance becomes new support: oude weerstand fungeert als nieuwe steun. De oude weerstand biedt dan een nieuw vangnet.

Een pullback treedt doorgaans op de volgende wijze op: