Slotcall: Er gloort hoop

De AEX (-0,9%) geeft de winst van gisteren deels uit handen. De wekelijkse jobless claims kwamen lager uit dan verwacht, maar toch liepen de verliezen gedurende de handelsdag steeds verder op.

Het is lastig om daar een duidelijke verklaring voor te geven. Deze daling moeten we meer zien als een kleine correctie. Het is de afgelopen dagen namelijk hard gegaan. De S&P500 zette gisteren zelfs bijna een nieuwe all-time high op het bord.

Dat terwijl er in de S&P500 toch echt banken, olieconcerns en vastgoedaandelen zitten. Deze fondsen hebben niet bepaald een prettig jaar achter de rug. Maar goed, de zware weging van technologie-aandelen compenseert een hoop.

Goed nieuws Certificaathouders Rabobank

Er gloort hoop voor de geplaagde Certificaathouders van de Rabobank. De Nederlandse grootbank maakte namelijk in het halfjaarverslag bekend te overwegen om de rente van 6,5% te betalen in Certificaten.

Certificaathouders ontvangen in dit geval dus geen harde cash, maar kunnen de nieuwe certificaten wel verkopen op de markt. Toch mogen we niet te vroeg juichen, want de Rabobank heeft expliciet aangegeven dat het gaat om een overweging.

Beleggers kunnen hier dus geen rechten aan ontlenen. Niettemin is het een positief signaal van de Rabobank. De IEX-Rabo-actie lijkt dus iets teweeg te hebben gebracht. Het hele artikel over deze actie leest u hier.

Dividendverlaging Aegon

De bleeder van de dag is Aegon (-15,3%). De nieuwe topman Lard Friese heeft besloten om direct de koe bij de hoorns te vatten; zo worden de financiële doelen voor 2021 ingetrokken en het dividend over boekjaar 2019 lijkt te worden gehalveerd naar €0,12- €0,15.

Tevens is het slotdividend over 2019 ingetrokken. Hiermee, en met het lagere interimdividend (€0,06 in plaats van €0,15) bespaart de onderneming €500 miljoen en dit geld wordt ingezet om de schulden af te lossen.

De winst zakte in het tweede kwartaal naar €200 miljoen, als gevolg van een ongunstig sterftecijfer in de VS en de lagere rente. Vooral in de Verenigde Staten is de rente fors gekelderd. Er is één persoon die denkt dat de resultaten in de tweede jaarhelft weleens fors kunnen verbeteren:

#Aegon doet -15% vandaag op Q2's, maar is net wel zo aardig mijn hypotheekaanvraag goed te keuren. Met de boeterente die ik moet dokken voor oversluiten ziet H2 er alweer leuker uit ?? — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 13, 2020

Of de IEX-Beleggersdesk er ook zo over denkt, leest u in het onderstaande artikel.

Verlies voor Avantium

Avantium (-4,8%) leed in het eerste halfjaar een verlies van €11 miljoen. Toch is de koers van de ontwikkelaar van bioplastic dit jaar met 84% gestegen. Hoe dit precies zit, leest u in het onderstaande Premiumartikel.

Avantium houdt beleggers in spanning https://t.co/h6HAvNo33w via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 13, 2020

Rentes

De rentes knallen de laatste dagen omhoog. Met name de Spanjaarden (+7 basispunten) en Portugezen (+7 basispunten) hebben pech. Anderzijds is een rente van 0,4% natuurlijk niets. Met een dergelijke rentevergoeding is het onmogelijk om de inflatie bij te benen. Laat staan als we de vermogensrendementsbelasting ook nog meenemen.

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Brede markt

De AEX gaat 0,9% omlaag en daarmee presteren we een tikje slechter dan de Duitsers (-0,3%) en Fransen (-0,4%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 1,2% en noteert 22,0 punten.

Wall Street laat een verdeeld beeld zien. De Dow Jones (-0,2%) en S&P500 (-0,0%) maken pas op de plaats, terwijl de Nasdaq (+0,6%) vrolijk doorstijgt.



De euro klimt 0,3% en noteert 1,182 ten opzichte van de dollar.

Goud (+1,5%) en Zilver (+4,6%) zitten in de herstelmodus.

Olie: WTI (-0,4%) en Brent (-0,4%) vallen wat tegen. Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) verwacht dat het olieverbruik in de laatste twee kwartalen uitkomt op 95,3 miljoen vaten per dag. Dit is 0,5 miljoen vaten per dag minder dan in eerdere ramingen. Eerlijk gezegd valt deze neerwaartse bijstelling wel mee.

Bitcoin (+0,0%) blijft dicht bij huis.



Het Damrak

ArcelorMittal (-3,5%) lijkt last te hebben van de beroerde cijfers van Thyssenkrupp (-16,1%). Het Duitse staal- en industrieconcern wordt zwaar getroffen door de coronacrisis. Het aangepaste operationele verlies kwam afgelopen kwartaal uit op €679 miljoen.

(-3,5%) lijkt last te hebben van de beroerde cijfers van (-16,1%). Het Duitse staal- en industrieconcern wordt zwaar getroffen door de coronacrisis. Het aangepaste operationele verlies kwam afgelopen kwartaal uit op €679 miljoen. De chippers ASML (+0,7%), ASMI (+0,6%) en Besi (+0,3%) liggen er wel aardig bij.

(+0,7%), (+0,6%) en (+0,3%) liggen er wel aardig bij. Dat geldt niet voor Royal Dutch Shell (-3,7%). Koninklijke Olie zet de AEX met zijn indexgewicht van 11,6% zelfstandig 0,4% lager.

(-3,7%). Koninklijke Olie zet de AEX met zijn indexgewicht van 11,6% zelfstandig 0,4% lager. De Europese bankensector doet na een serie feestdagen een stap terug. ABN Amro en ING verliezen zo'n 2,5%.

en verliezen zo'n 2,5%. ASR (-1,6%) en NN Group (-1,7%) worden met Aegon mee omlaaggetrokken.

(-1,6%) en (-1,7%) worden met Aegon mee omlaaggetrokken. De koersvorming van Galapagos (+2,2%) kan ik niet duiden. Geen idee waar we deze winst van 2% aan te danken hebben. Anderzijds is de tijd rijp voor een mooie koersstijging, want het aandeel staat op hetzelfde niveau als op 11 maart.

(+2,2%) kan ik niet duiden. Geen idee waar we deze winst van 2% aan te danken hebben. Anderzijds is de tijd rijp voor een mooie koersstijging, want het aandeel staat op hetzelfde niveau als op 11 maart. BAM (-2,7%) en pensioenuitvoerder PGGM willen hun samenwerking uitbreiden. Het gaat om projecten buiten de Europese markt. Laat de bouwer zijn zaakjes eerst maar in de Benelux op orde hebben.

(-2,7%) en pensioenuitvoerder PGGM willen hun samenwerking uitbreiden. Het gaat om projecten buiten de Europese markt. Laat de bouwer zijn zaakjes eerst maar in de Benelux op orde hebben. Flow Traders (-0,4%) presenteert morgenochtend de halfjaarcijfers. Nico heeft voor u alvast een leuk polletje uitgeschreven op twitter. Als u een twitteraccount heeft, kunt u meedoen. OK, officieel polletje kwartaalcijfers #FlowTraders voor morgen. Q1 leverde netto €5,71 p.a. op.



Qua beweging dit jaar (minimaal 700 pt in Dow):



Grootste stijgingsdagen: 8 in Q1 en 4 in Q2

Grootste dalingsdagen: 12 in Q1 en 2 in Q2 https://t.co/wPdKc2KQ1V



Hoe was Q2????? — Nico A. Inberg (@NicoInberg) August 13, 2020

(-0,4%) presenteert morgenochtend de halfjaarcijfers. Nico heeft voor u alvast een leuk polletje uitgeschreven op twitter. Als u een twitteraccount heeft, kunt u meedoen. ForFarmers (-4,0%) wist het bedrijfsresultaat in het eerste halfjaar met 35% op te voeren, maar dat komt vooral doordat H1 2019 bijzonder zwak was. Het veevoedersbedrijf heeft volgens KBC wel degelijk last van de coronacrisis en het stikstofbeleid.

Adviezen

ABN Amro: naar €9,50 van €6 en houden - Royal Bank of Canada

ABN Amro: naar €10,50 van €8 en houden - Morgan Stanley

ABN Amro: naar €9,50 van €8 en houden - Credit Suisse

ArcelorMittal: naar €11 van €9 en houden - Bankinter

Just Eat Takeaway: naar €130 van €100 en kopen - Bank of America

Agenda