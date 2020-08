Rabobank volgt IEX-suggestie: StockRente-uitkering

Dat de Rabobank nadenkt over een oplossing, betekend in ieder geval dat

ze erkennen dat er een concreet probleem is,

Die "leden" certificaten, zoals ze vroeger heten geven al aan dat ze niet zomaar mensen tekort doen, maar over het algemeen zeer trouwe klanten.



Een oplossing als stockrente doet volgens mij recht aan de terechte vraag stelling van IEX in actie.

Daarvoor hulde.