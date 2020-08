Het hakt erin dat Aegon erin hakt

Niets zo lastig op de beurs als raden wat een fonds op cijfers doet. Vinger opsteken wie nog nooit finaal op het verkeerde been stond. We moeten eigenlijk allemaal verplicht bijhouden wat we denken dat de openingskoers is en waar die uiteindelijk uitkomt. Ik vrees dat we massaal een gruwelijk trackrecord opbouwen.

Ik kan niet achter de oogjes van het boek kijken, maar die dividendverlaging en het passeren van het slotdividend 2019 hakken er bij Aegon nu in, denk ik. ASR en NN wisten eerder niet hoe snel ze dat moesten herstellen, nadat het weer mocht. De rest? Ja, we wisten van tevoren dat de cijfers vandaag slecht waren.

Dat het bedrijf vandaag de outlook en alle financiële doelstellingen intrekt, doet wellicht ook wenkbrauwen fronsen. Aan de andere kant had ik niet gek opgekeken dat juist om deze redenen de koers hoger ging. Het is namelijk nieuwe en van NN afkomstige CEO Lard Friese menens om van zijn Aegon-avontuur een succes te maken.

Dat maakt deze rapportage vooral duidelijk? Hup, in één keer alle vuile was op straat en met een schone lei beginnen. Wat zei ik daar net? Ik had niet raar opgekeken als Aegon hoger... Oei. Mijn ergste zeperd ooit is dat ik zoveel jaar geleden op deze plek meldde dat SBM Offshore 10% lager ging openen. Het werd +10%.

Sindsdien waag ik me er nooit meer aan. Mr Market makes me humble. En als u Aegon op een geel papiertje hebt staan, moet u maar eens goed kijken of u een korting van 12,5% aantrekkelijk vindt. Want dat staat er nu intussen.