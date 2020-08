BeursVandaag: Genoeg te beleven

Het kan niet op. Op vijf puntjes na zette de S&P 500 gisteren een all-time high neer, na weer een dikke rally op Wall Street. En bijna alles deed mee.

Hier hebt u de index - die u tegen 22 keer de verwachte winst bij 2,2% dividendrendement aan de balie kan afhalen - plus de Nasdaq 100. Met weer eens +2,6% weet u op welke eenzame hoogte die index staat.



Aegon heeft Q2's en hoe. Missers, en het concern trekt alles in. Nieuwe CEO Lard Friese gaat er met gestrekt been in. De cijfers zelf zijn, zoals verwacht, niet goed, maar het zit 'm in de rest. Afschrijvingen en in tegenstelling tot vooral schadeverzekeraars grijpt onze vooral levensverzekeraar stevig in het dividend in: passeren en korting.

Let wel, dit het pers- en niet een nieuwsbericht. Echt alles slecht. Lard kan niet beter beginnen?



ForFarmers heeft een korte update en zie, de dieren op de boerderij zijn gewoon door blijven eten tijdens de pandemie. Het bedrijf denkt dat ze dat ook wel blijven doen. Serieus, het ondervindt weinig hinder van corona, maar merkt wel effect bij klanten en data-analyse wordt belangrijker. Ja, ook boeren is technologie.



De futures moeten nu wat terug, maar veel stelt het niet voor. De dollar is toch weer naar 1,18 gezakt - trend intact na die opvlieger - en goud en zilver varen er wel bij zo te zien, hoewel de Amerikaanse rente twee basispunten zakt. De Duitse doet eentje minder. Belangrijkste cijfer vandaag: de Amerikaanse jobless claims.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met winst weg bij NIBC, cijfers AND een aparte - hebt u ook een brief gehad? - waarschuwing van de AFM. Rabobank meldt 81% minder winst en een miljard in de stroppenpot, en ArcelorMIttal bouwt een hoogoven?! Ja en ThyssenKrupp ontwaart green shoots.

Analistenadvies luidt:

ABN Amro: naar €9,50 van €8 - Credit Suisse

ABN Amro: naar €9,50 van €8 - RBC

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

08:00 ForFarmers Q2-cijfers

08:00 Kendrion Q2-cijfers

08:00 Aegon Q2-cijfers

08:00 NIBC Q2-cijfers

08:00 Sipef Q2-cijfers

08:00 TUI Q2-cijfers

08:00 ThyssenKrupp Q2-cijfers

08:00 Telefonica Deutschland Q2-cijfers

08:00 Duitsland inflatie CPI jul -0,5% MoM

08:00 Tencent Q2-cijfers

08:00 Vestas Q2-cijfers

09:00 Spanje inflatie CPI jul -0,9% MoM

09:00 Royal Dutch Shell notering $0,16 ex-dividend

14:30 VS wekelijkse jobless claims

22:00 Applied Materials Q2-cijfers

22:00 Baidu Q2-cijfers

En dan nog even dit

Gelukkig:

Het aantal #failliet verklaarde #bedrijven, voor zittingsdagen gecorrigeerd, is gedaald. Er zijn in juli 27 bedrijven minder failliet verklaard dan in juni.https://t.co/ejaGqBQGc6 pic.twitter.com/Pj9yXFG85e — CBS (@statistiekcbs) August 13, 2020

Toevaliig ben ik net aan het oversluiten, dat is een feestje anno nu:

Hypotheekrentes al enkele maanden stabiel na grillige start van het jaar: https://t.co/fhKiPdeDgf — NU.nl (@NUnl) August 13, 2020

Royal Dutch Shell investeert nog wel iets:

Exclusive: Shell eyes stake in Nayara's $9 billion Indian petchem project - source https://t.co/rXoohgVnDm pic.twitter.com/Oan6QjwqxA — Reuters Business (@ReutersBiz) August 13, 2020

Er zijn steeds meer uitstapjes van Big Oil:

Oil major Chevron invests in nuclear fusion startup Zap Energy https://t.co/jUd06UAI50 pic.twitter.com/MFbqM5PcRk — Reuters Business (@ReutersBiz) August 13, 2020

Juridisch, niet fundamenteel:

AirBnB is serieus. De omzetdaling is dat ook.

Airbnb's quarterly revenue slumps; 2020 IPO plans still on: Bloomberg News https://t.co/oQMbBnCa24 pic.twitter.com/LV7WEO9LR8 — Reuters Business (@ReutersBiz) August 13, 2020

We hebben een beurswereld op twee snelheden:

Misschien nuttig:

Former Facebook Chief Privacy Officer Chris Kelly weighs in on TikTok security concerns, a potential Microsoft acquisition and President Trump’s Bytedance executive order. https://t.co/UYB06JCwJ6 pic.twitter.com/YLQz21MovC — CNBC (@CNBC) August 13, 2020

De impasse VS-China is groot?

3 charts show China is far from meeting its 'phase one' trade commitment to the U.S. https://t.co/ymqB4o8GEA — CNBC (@CNBC) August 13, 2020

Dit land ligt er precies tussenin:

Easing lockdowns drive surge in South Korea's tech exports https://t.co/znyFe2hMfX — Bloomberg Markets (@markets) August 13, 2020

Hé!

Russia ditches the dollar for bulk of its exports to China https://t.co/TPtrdxqJFW — Bloomberg Markets (@markets) August 13, 2020

Jezelf rijk rekenen op de beurs. Wie is er niet arm van geworden?

Millennials expect the highest investment returns of any generation, study finds. (via @CNBCMakeIt) https://t.co/Nw3fHtumJS — CNBC (@CNBC) August 13, 2020

Tot slot nog een plaatje. Verder was er geen nieuws, dit is op een stock split... Het aandeel dus, het is niet zo dat Elon nu ineens van één vijf auto's kan maken.



