TA: Banken leven op

Ach, er zijn ook leuke en gezellige momenten hier (ONN punt 1). En soms leerzame, is het niet over de beurs dan over 'het verschijnsel mens'.



Verder: het gaat, althans op de optiemarkt, wel even om het letterlijk door de één geld proberen af te pakken van de ander. Oei! Geld is, contrair aan wat hier regelmatig beweerd wordt, nog steeds van hele grote waarde. ;O)



Geld verliezen en winnen brengen emoties met zich mee en de mogelijkheid om zich hier anoniem te uiten maakt dat je snel wat neerpent dat je vijf minuten later en met wat meer consideratie nooit geschreven had. Door dat filter lees ik alles doorgaans.