TA: Banken leven op

De beurs in Amsterdam weet weer wat verder te verbeteren. Nadat de beurs enkele keren was afgeketst op de onderkant van het koersgat van eind juli, is de index nu toch verder opgelopen. Hiermee komt de weerstand rond 589,40 weer in het vizier.

Een deel van de recente stijging komt op het conto van de bankensector. De financials zijn de afgelopen dagen sterk opgeveerd en lijken hiermee de beurs een nieuwe impuls te kunnen geven. Nu de technologieaandelen een adempauze hebben ingelast, nemen de banken het stokje over.

Zowel in Europa, bij onder andere ING, ABN Amro en BNP Paribas, als in de VS, bij bijvoorbeeld Citigroup en JPMorgan Chase, zien we bemoedigende technische signalen.

AEX-index veert op

De Nederlandse beurs beweegt per saldo nog altijd zijwaarts tussen steun 528 en weerstand 589. Binnen deze bandbreedte heeft de beurs de correctieve fase afgebroken en is herstel ingezet richting de weerstand.

Pas wanneer de weerstand wordt gebroken, zal het beeld verder opklaren en kan de opmars worden voortgezet richting hogere koersniveaus.

Bankensector kijkt omhoog

De Europese bankensector is de afgelopen dagen sterk opgeveerd. Na de correctie van eind juli wist de beurs sterk te draaien en een groot deel van het verlies goed te maken.

Technisch gezien kunnen we spreken van een valse neerwaartse uitbraak uit de neutrale bandbreedte die vanaf medio juni werd gevormd. Een valse uitbraak wordt vaak gevolgd door een sterke beweging in tegengestelde richting waarbij de kans groot is op een uitbraak aan de andere kant van de bandbreedte. In dit geval opwaarts.

Een doorbraak boven de toppen van juni en juli zal het technisch plaatje flink doen verbeteren en ruimte vrijmaken voor een grotere stijging.

Op de beurs in Amsterdam zien we een soortgelijk koersverloop terug bij onder andere ABN Amro en ING. Het lijkt slechts een kwestie van tijd voordat we meerdere opwaartse uitbraken gaan zien en ook de AEX onder aanvoering van de financials verder omhoog kan.