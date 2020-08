Goud, TIPS, yield, dollar en... bangeriken

Waarom staat goud (en ook zilver) zoveel lager? Ik denk dat de nog grotere bangeriken even op zijn.

U kunt naar de TIPS kijken:

Looking for tips on gold? Look at TIPS (Treasury Inflation-Protected Securities), which indicate US bonds minus expected inflation. Main indicator of gold price. pic.twitter.com/XiXapoGkaR — Corné van Zeijl (@beursanalist) August 12, 2020

Of naar de gewone yield:

Plaatjes van twee jaar overuigen mij nooit en dus stoei ik zelf even. Eerst die TIPS. Het maakt niet zoveel nuit of u nu de vijf- of de tienjaars neemt geloof ik. Het is inderdaad min of meer één-op-één en de trends zijn inderdaad precies hetzelfde.

En toch, het is geen wetmatigheid. De rentes heb ik verder terug en u ziet dat er rond 1980 ernstige kortsluiting was. Die jaren stonden ook, vastrentend gezien, diametraal op de onze. De rentes (van de centrale banken) explodeerden tot 20% om inflatie te beteugelen en de economie aan de praat te krijgen (stagflatie).

Eigenlijk is er nu ook een soort stagflatie: de economie groeit ook amper tot niet, Jan Modaal gaat er al decennia niet op vooruit en intussen bloeien de financiële markten, staan de huizenrpijzen op all time highs en puilen onze spaarvarkens uit, omdat bedrijven welvaren en monetaire autotieten eindeloos stimuleren.

Tot slot en het belangrijkste, aan die TIPS, rentes en ook dollar bewegingen is te zien dat goud de natuurlijke tegenpartij van die dollar is op de markten. Helaas voorspelt de een niet de ander. Zo bezien hebt u er niets aan. De correlatie bevestigt alleen maar achteraf dat er correlatie is. Totdat het ooit weer 1980 wordt.

U begrijpt dat ik goud op z'n kop heb gezet? Bij deze:



Om het verhaal af te maken: waarom staat goud (en ook zilver) zoveel lager? Ik denk dat de nog grotere bangeriken even op zijn.