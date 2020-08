BeursVandaag: Het is weer raak

Het verliesje van ABN Amro was ingecalculeerd, dat wel.

Verder wordt in de Q2-rapportage de hand van nieuwe CEO Robert Swaak al zichtbaar: reorganisatie. Hij is dan ook oud PwC'er. Verloren jaar voor ABN Amro, dat wel en anders de koers wel, maar de bank is goed gekapitaliseerd. De stroppenpot gaat naar €700 miljoen van €1,1 miljard in Q1.



Just Eat Takeaway meldt héle andere cijfers: 32% meer orders, 44% meer omzet en 133% hoger ebitda. Laat maar schuiven, knap.



Want over dat verlies:

Het was weer feest in adviseursland. Just Eat #Takeaway duikt €158 mln in t rood dankzij adviseurskosten overnames Grubhub en Just Eat. pic.twitter.com/y0lY5fkFuV — Nico A. Inberg (@NicoInberg) August 12, 2020

Avantium is er ook, ik heb er nog niet naar gekeken:



Het staat er letterlijk:

European markets set for negative open as coronavirus concerns return.

Zo zwatelen de networks iedere dag maar wat af om koersbewegingen te verklaren. Hier mogen ze ook nog een plasje over doen, want goud en zilver gingen gisteravond helemaal bitcoin, dat op haar beurt weer redelijk normaal dit. Goud staat nu -8% vanaf de top en zilver zelfs -17%! OK, de dollar trekt aan, maar zoveel niet.



Voorzichtig herstel van de futures nu, nadat (technologie op) Wall Street gisteren weg zakte. Washington komt er niet uit, dan weet u het wel. All time high vrees misschien ook, want de S&P 500 was vlak in de buurt. Dollar trekt aan, olie ligt goed, de Amerikaanse rente zakt een basispunt en de Duitse doet er een hoger.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:54 Liberty Global koopt Zwitsers telecombedrijf Sunrise

07:43 Meer omzet en groter verlies Just Eat Takeaway

07:36 Eerste verlies voor techconcern Toshiba in bijna vier jaar

07:14 ABN AMRO schrapt 800 banen bij zakenbank

07:01 Luchtvaartconcern Cathay Pacific diep in de rode cijfers

11 aug Politieke impasse vaagt winsten Wall Street weg

11 aug Microsoft stelt komst belangrijke Xbox-game uit door coronacrisis

11 aug 'Airbnb levert nog deze maand papierwerk voor beursgang in'

11 aug Optimisme overheerst op aandelenbeurzen New York

11 aug Licentiebeleid van chipmaker Qualcomm mag toch

11 aug Motorenmaker Rolls-Royce ontdekt slijtage in motoren Airbus A350

11 aug Europese beurzen met duidelijke winsten gesloten

Analistenadvies luidt:

Corbion: naar €38 van €35 - Berenberg

De AFM meldt deze shorts:

De agenda met maar een paar, maar aardige puntjes:

08:00 ABN Amro Q2-cijfers

08:00 Avantium Q2-cijfers

08:00 Just Eat Takeaway Q2-cijfers

08:00 E.on Q2-cijfers

08:00 VK BBP Q2 -21,2% QoQ

11:00 EU industriële productie jun +10,0% MoM

14:30 VS inflatie CPI jul +0,2% MoM

16:30 VS Olievoorraden

22:00 Lyft Q2-cijfers

22:00 Cisco Q2-cijfers

Et voilá, in mijn zondagse Engels:

En dan nog even dit

Wacht even:

Looking for tips on gold? Look at TIPS (Treasury Inflation-Protected Securities), which indicate US bonds minus expected inflation. Main indicator of gold price. pic.twitter.com/XiXapoGkaR — Corné van Zeijl (@beursanalist) August 12, 2020

Verhip!

Chevron's interest in giant gas field led to $5 billion bid for Noble Energy https://t.co/CBUKDIMXUW pic.twitter.com/gFPF1fIaYG — Reuters Business (@ReutersBiz) August 12, 2020

Van Geely en Volvo:

Polestar would like public listing eventually but focus now on electric sedan launch: CEO https://t.co/FRXmcDCODC pic.twitter.com/NfFHIl6hpP — Reuters Business (@ReutersBiz) August 11, 2020

Hoeveel? Zoveel:

Boeing's 2020 MAX cancellations near 400 in July https://t.co/rEfhSIsFy6 pic.twitter.com/uPvXEYqiko — Reuters Business (@ReutersBiz) August 11, 2020

Een elektrische Mustang...?

Ford has developed a racing version of its electric Mustang Mach-E crossover with a peak horsepower of 1,400 at 160 miles per hour. Ford is investing more than $11.5 billion in electric vehicles worldwide including the Mustang Mach-E, through 2022. https://t.co/VyFGNUHIns pic.twitter.com/b8GlBLPuEQ — CNBC (@CNBC) August 12, 2020

Grote klant...

#Huawei is running out of chips. It can no longer get them from its main supplier TSMC from September 15 due to U.S. sanctions. So what does it do now? What are Huawei's options? I took a look.



A THREADhttps://t.co/5R0h9EDsqX — Arjun Kharpal (@ArjunKharpal) August 12, 2020

Deze sluit er bij aan:

The hirings are aimed at helping Beijing achieve its goal of fostering a domestic chip industry in order to cut the Chinese mainland’s reliance on foreign suppliers, sources said. https://t.co/fe5BUjvXYY — Caixin Global (@caixin) August 12, 2020

Deze nog:

Walmart is partnering with Instacart to offer same-day delivery starting in a few U.S. markets, making it the latest major grocery chain to team up with Instacart in its fight against Amazon and Whole Foods. https://t.co/SvdtJ86ggi pic.twitter.com/9XbLo2CpTL — CNBC (@CNBC) August 12, 2020

Ja!

This is Swimply, the start-up that lets you rent a private pool by the hour. https://t.co/KI0TraMsHQ pic.twitter.com/UEmLcJi6kn — CNBC (@CNBC) August 11, 2020

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.