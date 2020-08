TA: Opmars AEX strandt

meeste ta en indicatoren is niet statistisch te onderbouwen, ga maar na.



backtest je eigen aannames maar eens, meesten blijken helemaal niet te kloppen.

of je eigen handelssysteem dat je bedacht hebt. klop een algoritme in in MT4 Prorealtime, Sierrachart of wat je gebruikt en backtesten maar. gegarandeerd verliesgevend.



wat wel statistisch te onderbouwen en sturen is is je eigen handel. doe ik dus ook. moet je wel je trades loggen en een redelijk aantal transacties doen