Nee, niet dollar, maar juist euro

Valuta kan uw belegging maken of breken. Visie goed, maar toch geld verloren, of juist andersom: het is u misschien al wel eens overkomen. Verhip de wereldindex, dacht ik net. Verhip de dollar, denk ik nu.

Goed nieuws voor iedereen die in wereldindex aandelentrackers, -etf's of -fondsen belegt, de #MSCIWorldIndex staat dit jaar weer boven water. Dat wil zeggen in dollars. In euro's moeten we nog een stukkie... pic.twitter.com/g8s42l8Xnp — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 11, 2020

Ja, want de euro is sterk. Misschien wel meer dan de dollar zwak is. Zo wijst Bloomberg erop dat de Zuid-Koreaanse Kospi haast heeft. Klopt. Dit is in euro's. In de eigen won staat de index ruim 10% hoger.



De dollarzwakte is echt relatief. Vraag bijvoorbeeld de Turken maar. De lira zet nieuwe dieptepunten neer ten opzichte van alles en hier in beeld de dollar. De Turkse president hint op nog lagere rentes.



Hier nog even een lijstje: alleen ten opzichte van de Zwitserse franc levert de euro dit jaar in.



Rest de vraag nog waarom de euro zo sterk is. Of de rest zo zwak. Omdat zowel ECB als EU tot het gaatje gaan om munt te ondersteunen?