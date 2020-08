BeursVandaag: Stilletjes

TKH durft een outlook aan. Dat is al heel wat anno 2020 en die is in lijn met de huidige analistenverwachtingen. Verder heeft het bedrijf knap last ván, het redt zich echter zeker, maar er is schade.



Marktbreed is het stilletjes met weinig nieuws, cijfers en beweging. Er is wel veel advies en dan haal ik dat maar naar voren::

AkzoNobel: naar €96 van €95 - Barclays

DSM: naar €156 van €120 - Citigroup

ING: naar €10,60 van €8,50 - Kepler Cheuvreux

Prosus: starten met buy en €105 - Deutsche Bank

Royal Dutch Shell: naar €13,40 van €13,70 (hold) - Jefferies

Royal Dutch Shell: naar 1360P van 1455P - HSBC

B&S: naar €8,50 van €8 - Deutsche Bank

Vastned: naar €24 van €19 - Berenberg

Het is wachten op het Amerikaanse stimuleringsplan heet het. Prima futures nu na een wisselend Wall Street en China en Japan liggen erg goed. Ik kan er niet meteen de vinger achter krijgen waarom. De dollar beweegt misschien nog wel het meest, toch in een paar dagen tijd een contrair ritje van 1,19 naar 1,17.

De Amerikaanse rente stijgt een basispunt en de Duitse basispunt opent vlak.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met blow-out cijfers Hello Fresh en bij B&S zou er nu alweer een pluk van 0,5% doorheen zijn:

08:01 Weer groot pakket aandelen B&S verhandeld

08:01 Aantal klanten Zalando flink gegroeid door coronacrisis

07:41 HelloFresh boekt recordresultaten in coronatijd

0 aug Tencent Music en Universal beginnen samen muzieklabel

10 aug Californische chauffeurs Uber en Lyft zijn werknemers

10 aug Gemengd slot op Wall Street

10 aug HelloFresh verhoogt verwachtingen door terugkeer coronavirus

10 aug Wisselend beeld op Wall Street

10 aug 'Onwaarschijnlijk dat Microsoft deal sluit voor koop TikTok'

10 aug Amsterdamse beurs daalt, rest Europa in het groen

De AFM meldt deze shorts:



De agenda kent cijfers en alweer de eerste leading indicator over augustus, de Duitse vertrouwensindex ZEW:

00:00 B&S Group Bava

00:00 Softbank Q2-cijfers

08:00 TKH Q2-cijfers

08:00 Hello Fresh Q2-cijfers

11:00 Duitsland ZEW economisch sentiment aug 59,0

14:00 Short term energy outlook IEA

14:30 VS inflatie PPI jul

En dan nog even dit

Volatiel vooral:

Dollar holds its ground as investors await U.S. stimulus talks https://t.co/zjPzAzROz5 pic.twitter.com/1LNfw307z3 — Reuters (@Reuters) August 11, 2020

Vooral tax voordelen:

China unveils policies to boost chipmakers as tensions with U.S. rise. Analysts say they may not help https://t.co/kwZ9DLDJ3c — CNBC (@CNBC) August 10, 2020

Het zou technisch ingewikkeld zijn:

Microsoft's bid to buy parts of TikTok will be a technical challenge that could test the patience of the Trump Administration https://t.co/RDZMXAulcf pic.twitter.com/goilgKeqdy — Reuters Business (@ReutersBiz) August 11, 2020

Intussen bij die ander:

Tencent wants to create a $10 billion Chinese games streaming giant https://t.co/8RZ2Mg9sRh — Bloomberg Markets (@markets) August 11, 2020

Hoeveel?

Banks and tech giants including JPMorgan and Amazon pledge to hire 100,000 minority New Yorkers https://t.co/qxBENy3f14 — CNBC (@CNBC) August 11, 2020

Gauw vergeten:

Singapore's economy contracted 13.2% on-year in the second quarter — worse than advance estimates https://t.co/ddpRN0isdT — CNBC (@CNBC) August 11, 2020

Voor de juristen onder ons:

Panama Papers-fiscalist na twee jaar beleggen toch weggestuurd bij DeGiro https://t.co/HnpTMwEOqz pic.twitter.com/arwXkccxNr — FD Nieuws (@FD_Nieuws) August 11, 2020

Het zal je gezondheid, huis, baan et cetera maar zijn...

Lebanon’s economy may shrink by a quarter this year after last week’s blast added to a collapse in output spurred by the pandemic, soaring inflation and a weakening currency https://t.co/VxVOAmQrE7 — Bloomberg Markets (@markets) August 11, 2020

De grote witte vlek op de markten. In hoeverre het ook een probleem is?

The G4 Central Bank Balance Sheet has grown to USD 20 trillion! And will continue to rise from here. pic.twitter.com/tfIUO9QvAw — jeroen blokland (@jsblokland) August 10, 2020

De grote witte vlek op de markten. In hoeverre het ook een probleem is?