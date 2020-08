TA: Olie nog niet uit de kou

quote: antiflow schreef op 11 augustus 2020 07:37:

Heeft ie niks beters te doen dan olie te analyseren?

Paar weken terug ook al, toen zou het vet omlaag gaan, mss tot zelfs onder 10

nog zo'n olielampje in 'Roycie' s duisternis: antiflow.De laatste keer dat dhr. R. Tostrams een column aan de olieprijs wijdde was: 21 april j.l.Ach ja, een paar weken terug, of maanden, of jaren. Wat maakt het uit, is toch allemaal hetzefde: 'tijd'?toch maar ff n citaatje uit die column, het zal dhr. antiflow vast plezieren:Olieprijs keldertIndien de prijs van Light Sweet olie de koersbodem van 15 april rond 19,25 breekt, wordt de dalende trend hervat. Blijkbaar hangt er nog steeds aanbod boven de markt. Wij blijven behoedzaam zolang de olieprijs lagere toppen en bodems vormt. Enkel boven weerstand 29,85 (gevormd op 14 april) verbetert het beeld. Na een doorbraak onder 19,25 wordt 10,23 het volgende neerwaartse koersdoel.Dus nog n paar x goed lezen: indien A, dan B. Niet: 'het gaat vet omlaag'.Na een doorbraak, dan is het kd 10,23 (gek. dat is dacht ik nog steeds boven de 10?).Weer te lezen als: in geval van (oftewel: indien) door de 19.25 , dan is het koersDOEL 10,23Een koersDOEL geeft enkel aan: daar zal die daling 'in extremis' kunnen eindigen (volgende weerstand). Er wordt niet mee aangegeven: dit is geheid het punt waarop de prijs zal belanden.