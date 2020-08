Tracker Tips: Exotisch beleggen

De volgende column past wel bij de huidige hittegolf met temperaturen die dagenlang dik boven de 30 graden uitstijgen, en doorgaans voorkomen in landen als Israël of Turkije.

In deze ETF van SPDR kunt u als belegger de performance volgen van belegbare inflatiegelinkte obligaties in lokale valuta die worden uitgegeven door diverse opkomende markten.

Dat klinkt inderdaad als uitheems of vreemd, maar gezien de karakteristieken van deze tracker wil ik dit toch met u delen. De specifieke kenmerken komen hieronder aan bod.

SYBI

De SPDR Bloomberg Barclays EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF met isincode IE00B7MXFZ59 heeft een beursnotering op het Duitse Xetra. Deze tracker heeft een zogeheten Nederlandse KIID in de vorm van Essentiële beleggingsinformatie, waardoor u in deze ETF mag beleggen.

SYBI heeft een beurswaarde van zo’n €81 miljoen en kost 0,55% op jaarbasis.

Structuur

Het profiel van deze tracker is vrij bijzonder te noemen. Enerzijds heeft u blootstelling aan groeimarktobligaties in de munten van een aantal landen, en anderzijds wordt de hoofdsom dagelijks geïndexeerd op basis van inflatie of deflatie. Ze zijn dus bedoeld om het inflatierisico van een obligatie af te dekken.

Rendement en risico

Er wordt dit jaar 5% aan distributierendement uitgekeerd. Dit is €2,35 dividend per aandeel gedeeld door de huidige Net Asset Value (NAV) van de ETF.

De tracker kende over de afgelopen 3 jaar een standaardeviatie van 13,2% en een tracking-error van 0,23%.

Kredietkwaliteit en looptijd

De verdeling qua rating is respectievelijk 0,64% in Aaa, 2,11% in Aa, 23,1% in A, 24,62% in Baa en 49,52% lager dan Baa. De gemiddelde looptijd in de tracker bedraagt ongeveer 12 jaar.

Landenweging

De landenweging in het fonds is uit onderstaand overzicht af te lezen.

Top 10

De grootste posities in de mand worden ingenomen door de volgende namen:

Diversificatie

De combinatie van een relatief gunstig rendement en het inspelen op het mogelijk aantrekken van de inflatie in opkomende markten maakt een belegging in SYBI uniek.

Hierbij heeft u wel blootstelling aan valutarisico in de onderliggende landen. Gezien de recente ontwikkelingen in de Turkse lira zijn dat wel aanzienlijke risico’s om in de smiezen te houden.

5-jaarsgrafiek

De prijsgrafiek van de afgelopen 5 jaar heb ik ter verduidelijking in deze column bijgesloten: