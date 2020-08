BeursVandaag: Opstarten

De komkommertijd doet zich vandaag voor het eerst ook op de beurs voelen. Er is weinig nieuws, er zijn geen cijfers en de agenda is nagenoeg leeg.

Dit zijn nu de enige headlines op het Damrak, Pharming gaat een coronapatiënt met ruconest behandelen.

Hier zowaar nog meer, persbericht. BAM krijgt lucht van de banken.

Wat is er verder nog wel?

Saudi Aramco had beroerde cijfers dit weekend - 75% minder winst, maar ze betaalt wel $75 miljard dividend - maar is optimistisch over de olieprijs. Misschien is dat de reden dat het goedje wat hoger noteert. Er is geen nieuws over nog een Amerikaanse steunplan. Hoe zit het dan met TikTok?

Dit is het laatste nieuws. Twitter heeft ook belangstelling. De moeder van TikTok is niet genoteerd, maar Tencent staat wel weer 3% lager. Let op Prosus.

WATCH: Microsoft formally declared its interest after President Trump reversed course on a planned ban of TikTok and gave the two firms 45 days to come to a deal. Read more https://t.co/8Om6vE3eUO pic.twitter.com/zrCSuFQMpz — Reuters Business (@ReutersBiz) August 10, 2020

Het is niet meer zo druk als de afgelopen weken - het cijferseizoen zit er wat gewicht betreft op - maar deze week komen op het Damrak nog ABN Amro, Aegon, Flow Traders, TKH, Avantium, B&S, ForFamers en Kendrion door. Wat is er nog meer en hoe zijn de waarderingen? Lees alles in mijn vooruitblik van gisteren.

De futures openen hoger na een matig Wall Street vrijdag. De dollar doet het op precies 1,18 en bitcoin ligt goed, verder blijft alles dicht bij huis. De Amerikaanse en Duitse rente doen een basispunt hoger. Bescheiden riks-on modus dus.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag:

06:29 Chinese producentenprijzen weer omlaag

09 aug Cijferseizoen over hoogtepunt heen

09 aug 'Italiaanse economie groeit in derde kwartaal haast 15 procent'

09 aug Winst Saudi Aramco fors gedaald door lage olieprijs

07 aug Minister adviseert Trump coronasteun per decreet na patstelling

07 aug Techsector onder druk op Wall Street

07 aug Techreuzen trekken beurzen New York omlaag

07 aug Farmaceut Pfizer gaat coronamedicijn remdesivir produceren

07 aug 'Lidl-eigenaar wil Europese afvaltak Suez kopen'

07 aug Canada gaat Amerikaanse aluminiumheffingen vergelden

07 aug 'Wirecard werd voor faillissement leeggehaald'

07 aug Amsterdamse beurs eindigt met bescheiden winst

Analistenadvies luidt:

ING: naar €9 van €8,80 - Jefferies

ING: naar €8,40 van €8 - Berenberg

NN: naar €32,64 van €29,81 - Citigroup

Altice: naar €3,30 van €3,10 - Barclays

De agenda is extreem dun:

03:30 China inflatie CPI jul 2,7% YoY (2,5% verwacht)

03:30 China inflatie PPI jul -2,4% YoY (2,5%)

14:00 Barrick Gold Q2-cijfers

En dan nog even dit

Het enige cijfer van de dag, Chinese inflatie dus:

China's factory deflation slows in July as recovery gains strength https://t.co/0Flb0JpwqY pic.twitter.com/LUIcuwPkMa — Reuters Business (@ReutersBiz) August 10, 2020

Misschien niet zo'n gekke gedachte?

German firms expect public life to be restricted for a further 8.5 months - Ifo https://t.co/vEACHkr8aD pic.twitter.com/r3OeinLnKy — Reuters (@Reuters) August 10, 2020

Over de app store:

Facebook and Microsoft, smelling blood in the water, clash with Apple amid antitrust probes https://t.co/VsAAkHwFR6 by @DanielHowley pic.twitter.com/7orD7oFXau — Yahoo Finance (@YahooFinance) August 10, 2020

Ambitieus:

Hyundai Motor shares rise as much as 10% on EV plan announcement https://t.co/bUvcYEOiBj pic.twitter.com/B7CnLoHOtt — Reuters Business (@ReutersBiz) August 10, 2020

Nog meer en een verrassende keuze?

Chinese Tesla rival Xpeng Motors files for New York IPO https://t.co/7ofYH62Ktl — CNBC (@CNBC) August 10, 2020

Hoe ver nog, hoe lang nog?

Nasdaq valuations say you’ll be stuck at home for a long time https://t.co/yTtZ04B60H — Bloomberg Markets (@markets) August 10, 2020

75% minder winst, maar het bedrijf betaalt wel $75 miljard dividend:

Oil clawed back lost ground in Asia after Saudi Arabia’s state-controlled producer said it expects energy demand to improve https://t.co/p3sksv39ye — Bloomberg Markets (@markets) August 10, 2020

Tja, wat moeten we hiermee?

Verhip?

To put things into perspective: Fed stimulus sends US stocks valuations soaring. S&P 500 PE ratio trades in tandem w/Fed balance sheet. pic.twitter.com/D01m0qfZjf — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 9, 2020

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.