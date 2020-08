TA: Eerste verbeteringen AEX

Bericht delen via:

AEX verbetert iets, nu de correctie breekt en zich een mogelijke hoger bodem vormt.

Het technische plaatje op de AEX op de ultrakorte termijn trekt licht aan. Positieve signalen zijn:

Een eerste mogelijke hogere bodem

De correctieve fase wordt verlaten

Recente dip is door de 200-dagenlijn opgevangen (zie tweede grafiek hieronder)

Horde rond 568,15

De AEX-index verbetert op de ultra korte termijn nu de correctieve beweging opwaarts wordt gebroken. Voor een volgende technische verbetering moet nu de horde rond 568,15 (onderkant van de gap) gebroken worden.



Een wat duurzamere (beter houdbare) verbetering treedt pas op na een doorbraak boven de weerstand van 589,40 punten (gevormd op 3 februari).

De AEX-index was uit de stijgende trend gezakt, maar dit is niet rampzalig gebleken. Technisch liep elk herstel tot nu toe steeds stuk, in eerste instantie op de recente gap, op de grafiek afgebakend met het rode cirkeltje.

Kou wat uit de lucht

Binnen dit 'koersgat' ligt rond 568,15 punten (onderkant van de gap) steeds wat aanbod te wachten. Maar nu de correctieve fase breekt, wordt de kou wat uit de lucht genomen.

Positief lijkt de mogelijke eerste hogere bodem rond 543,63 punten (van 3 juli). Deze signaleert weer kopers in de markt en duidt op een mogelijke aanval op de weerstand van 589,40 punten (gevormd op 3 februari).

Vooralsnog zien we een meer zijwaarts verloop. Pas bij een slotstand onder de voormalige bodem- c.q. toppenlijn rond 528,68 dient rekening te worden gehouden met een zwaardere correctie.



Vangnet op de 200-dagenlijn

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde (rode doorlopende lijn) van de AEX-index draait weer opwaarts. Bovendien is de recente dip van de AEX door de 200-dagenlijn opgevangen.

Het lijkt erop dat het 200-daags voortschrijdende gemiddelde als een soort vanget fungeert. Dit fenomeen wijst op een verbetering van de technische conditie.