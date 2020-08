Slot: Week van herstel

De lijstjes

AEX deze week: +2,8%

AEX deze maand: +2,8%

AEX dit jaar: -7,3%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: -5,9%

Goud dendert door

Goud (+2,8%) is deze week voor het eerst boven de magische grens van $2.000 gesloten. Tja, centrale banken hebben het gaspedaal aardig ingedrukt, de rente is laag en de economische vooruitzichten zijn onzeker. Dat is natuurlijk het ideale recept voor een flinke koersstijging van het edelmetaal.

De AMX (+3,6%) en ASCX (+4,0%) hebben de smaak ook aardig te pakken. Als het sentiment ineens sterk verbetert, kan het met kleine aandelen hard gaan. De VIX (-11,4%) gaat zoals verwacht gestaag omlaag.

AEX

Het is de week van de financials. ING (+12,0%) moest afgelopen kwartaal weliswaar €1,3 miljard in de stroppenpot gooien, maar daar hadden beleggers al rekening mee gehouden. NN Group (+10,7%) en ASR (+10,1%) liggen goed omdat beide bedrijven deze week bekendmaakten om alsnog het dividend over boekjaar 2019 uit te betalen.

Heineken (-7,0%) wordt daarentegen gedumpt. De bierbrouwer moet het vooral hebben van de horeca. De marges per flesje bier ligt in de horeca immers hoger dan het bier in de suprermarkt. Door de coronacrisis viel deze omzet in het tweede kwartaal grotendeels weg en dan kunt u de winstcijfers wel raden. Onderaan de streep bleef er 75% minder over en ook de afgegeven outlook is niet bepaald optimistisch. Tja, dan is het bedrijf kanonnenvoer.

AMX

Basic-Fit (+9,8%) is bezig aan een aardige opmars. De sportschoolketen sprak vorige week vrijdag de hoopvolle verwachting uit dat het aantal leden in september alweer op hetzelfde niveau uitkomt als voor de coronacrisis.

Verder ligt OCI (+9,9%) goed. De kunstmestproducent profiteert van meevallende cijfers van zijn Amerikaanse branchegenoot Mosaic. Flow Traders (-0,9%) heeft daarentegen last van de teruggelopen volatiliteit. Volgende week vrijdag presenteert de handelaar in bied- en laatprijzen zijn halfjaarcijfers.

ASCX

Binnen de ASCX gaat bijna alles omhoog. Een dissonant is Lucas Bols (+0,0%). In IEX-Weekend vergeleek ik het aandeel met Facebook en dat is - al zeg ik het zelf - wel een aardig stukje om te lezen.

