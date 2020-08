BeursVandaag: Rapen zijn gaar

Corbion is het volgende beursbedrijf dat de verwachtingen ruim verslaat.

Het concern voert zowel de winst- als margeverwachting op. Uiteraard houdt Corbion door corona wel een slag om de arm, zeker als het om de omzet gaat.



Nabeurs Wall Street was er Galapagos, dat een verdubbeling van de omzet meldde - dankzij vooral Gilead - en het bedrijf heeft €5,6 miljard in kas:



Het grote nieuws nu is echter dit. Bam, TikTok van ByteDance en WeChat van Tencent zijn voortaan passé in de VS. Tencent doet nu -6,6% (u weet dat Prosus 31% heeft) en citaat Reuters:

The executive orders, which go into effect in 45 days, come after the Trump administration said this week it was stepping up efforts to purge “untrusted” Chinese apps from U.S. digital networks and called TikTok and WeChat “significant threats.”

FT spreekt van $100 miljard aan tech-beurswaarde dat nu verdampt. China is uiteraard boos en het is wachten op een reactie. Een escalatie van de (geef het een naam) handels- of koude oorlog VS-China is wel het laatste dat de wereldeconomie nu kan gebruiken, maar het is wat het is.

Trump issues bans on China's TikTok, WeChat, in a major escalation of tensions with Beijing https://t.co/YmHSQqJnWK by @davidshepardson @alexalper pic.twitter.com/PeN1buYy8r — Reuters (@Reuters) August 7, 2020

Het is nu dat u weet dat het hommeles is tussen VS en China, want anders zou u het aan de koersen niet aflezen? Shanghai en Hong Kong noteren allebei -flink lager,maar trekken aan. Verder vallen de koersreacties mee. Mooi ritje op Wall Street weer (Nasdaq 100 sloot voor het eerst boven 11.000) en de dollar stijgt.

Fuifnummers goud, olie, zilver en bitcoin blijven ook dicht bij huis. De Amerikaanse rente daalt twee basispunten en de Duitse .

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

7:30 Speciaalchemiebedrijf Corbion krikt winstverwachting op

07:08 Onverwachte en stevige groei van Chinese export

06:58 Trump neemt ook internetreus Tencent onder vuur

06:45 Productie industrie nog steeds veel lager

06:15 'Zware druk op OM om ook ABN-bankiers te vervolgen'

06 aug Booking lijdt zwaar onder gebrek aan reizigers door corona

06 aug Eerste omzetdaling voor Uber door coronacrisis

06 aug Galapagos profiteert weer van samenwerking met Gilead

06 aug Wall Street met winst de dag uit

06 aug Weinig enthousiasme FNG-personeel voor uitverkoop

06 aug Kardan-dochter Tahal doet belang van de hand

06 aug ING uitschieter op rood Damrak

Wat nu weer met ABN Amro? Volgens mij is er niet zoveel hard nieuws en zeker niet koersgevoelig?

Zware druk op OM om ook ABN-bankiers te vervolgen in witwasonderzoek: https://t.co/6JaZRpoaRS pic.twitter.com/E9a7CGa6di — FD Nieuws (@FD_Nieuws) August 7, 2020

Analistenadvies luidt:

ING: naar €7,50 van €7 (outperform) - RBC

NN: naar €35,60 van €35,40 - Morgan Stanley

Corbion: naar accumulate van hold en naar €36 van €30 - KBC

De AFM meldt deze shorts:

De agenda kent het Payroll Report!

05:00 China im- & export jul -10,0% & 1,5% YoY

06:30 Nederland industriële productie jun

07:00 Ageas Q2-cijfers

07:00 SMIC Q2-cijfers

07:00 Essent Q2-cijfers

07:00 Corbion Q2-cijfers

08:00 Duitsland industriële productie jun 8,0%

08:45 Frankrijk industriële productie jun 11,9%

14:00 Virtu Q2-cijfers

14:30 VS Payroll Report jul 1,6M

14:30 VS werkloosheidspercentage apr 10,5%

14:30 VS gemiddeld uurloon jul -0,5% MoM

Dit houdt echt niet over?

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juni 9,7 procent lager dan in juni 2019. De daling is iets kleiner dan in de vorige twee maanden.https://t.co/UrLvr3jRMP pic.twitter.com/U5a5YXRv9W — CBS (@statistiekcbs) August 7, 2020

Green shoots? Er zijn aardige Duitse cijfers door:

En dan nog even dit

Vanmiddag dus, Payroll Report:

U.S. job growth forecast to slow sharply in July as COVID-19 cases soar https://t.co/BgyTUAzOyO pic.twitter.com/FWlrgWS4MK — Reuters (@Reuters) August 7, 2020

Nog meer?

Trump advisers urge delisting of U.S.-listed Chinese cos that fail to meet audit standards https://t.co/LzV00g5nlB pic.twitter.com/gxA8lVsnDN — Reuters Business (@ReutersBiz) August 7, 2020

Eerlijk gezegd heb ik geen idee wat TikTok precies is:

TikTok megastar Josh Richards on how he got 20 million followers, and why he's leaving the app. (via @CNBCMakeIt) https://t.co/mTuVzKWDFA — CNBC (@CNBC) August 7, 2020

Eerlijk gezegd had ik de lijntjes nog strakker op elkaar gedacht:

#WeChat eigenaar #Tencent staat nu -4,5% en #AEX-fonds #Prosus heeft daar 30,99% belang in. Wat zou die koers nu gaan doen...? Hier allebei in euro's pic.twitter.com/18jCWXuRvQ — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 7, 2020

China zal dit ook niet leuk vinden::

U.S. negotiating sale of at least four of its large sophisticated aerial drones to Taiwan for the first time, according to sources, in a deal that is likely to ratchet up tensions with China https://t.co/togTJCgoL5 by @MichaelStone pic.twitter.com/ycev71lU3W — Reuters (@Reuters) August 7, 2020

Intussen maakt het land wel fraaie handelscijfers bekend:

China says its exports rose 7.2% on-year in July https://t.co/37CITxvqRj — CNBC (@CNBC) August 7, 2020

Koersreactie -2,6%:

Uber posts $1.8B loss but deliveries skyrocket during coronavirus https://t.co/MeektZ1EM0 by @DanielHowley pic.twitter.com/VmxW3YLKQs — Yahoo Finance (@YahooFinance) August 7, 2020

BP is serieus:

Exclusive: BP poised to sell 'stranded assets' even if oil prices rally https://t.co/Y0H4dAnsk7 pic.twitter.com/4nKSr1tdVx — Reuters Business (@ReutersBiz) August 7, 2020

Intussen op de oliemarkt:

Saudi Arabia, Iraq stress full commitment to OPEC+ deal https://t.co/RadrFNzHlG pic.twitter.com/uy3PGx6lgS — Reuters (@Reuters) August 7, 2020

En de rentemarkt:

Japan’s benchmark bond yield is likely to hold above 0%, even as more debt continues to decline https://t.co/EgVUtZW4wL — Bloomberg Markets (@markets) August 7, 2020

De roekelozen bepalen de prijzen?!

The boom in retail stock-trading that started in the U.S. has become a global craze https://t.co/t8NUzZrItN — Joanna Ossinger (@ossingerj) August 6, 2020

