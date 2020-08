TA: Mogelijke Midkap-uitbraak

Bericht delen via:

De meeste middelgrote aandelen ogen technisch neutraal, maar wel met een licht positieve ondertoon.

Technisch geven de recente hogere bodems een gematigde opwaartse bias aan. Kopers lijken hiermee voor te sorteren op nieuwe grotere koersstijgingen.

De Nederlandse beurs blijft, net als alle andere Europese markten, besluiteloos. Overal in Europa laten de belangrijkste beurzen, in de loop van winstcijfers, een gemengd beeld zien.

Deze richtingloze tendens zien we niet alleen bij de largecaps, maar ook bij de middelgrote fondsen. Maar een uitbraak in opwaartse richting is thans niet uit te sluiten.

Deze keer bekijk ik de AMX-index, alsmede het Midkap-aandeel Basic-Fit.

Korte termijn analyse: Midkap zoekt naar richting

De AMX-index beweegt in horizontale richting tussen de steun van 733,61 punten (de bodem van 29 juni) en de weerstand van 805,34 punten (gevormd op 8 juni). De uitslagen zijn te grillig om traden interessant te maken.

De uitbraak buiten de neutrale bandbreedte zal meer duidelijkheid verschaffen omtrent het verdere koersverloop. Zo te zien lijkt er een opwaartse uitbraak aan te komen, want de bodems in juni en juli komen per saldo steeds hoger te liggen.

Na een uitbraak boven de weerstand van 805,34 punten wordt 875,12 het eerste opwaartse koersdoel.









Korte termijn analyse: Basic-Fit vormt mogelijk een hogere koersbodem

Bij Basic-Fit houden kopers en verkopers elkaar redelijk in evenwicht. Het aandeel van de sportschooluitbater beweegt zijwaarts tussen de steun van €19,48 (de top van 18 april) en de weerstand van €24,70 (gevormd op 7 juli).

De speelruimte tussen deze niveaus, pakweg 25%, is ruim genoeg om traden interessant te maken. De grotere bewegingen verwachten we pas na een uitbraak buiten de horizontale trading range.

Omdat Basic-Fit een hogere koersbodem boven de toppen van april en mei lijkt te vormen, ligt een opwaartse uitbraak het meest voor de hand.