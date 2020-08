TA: Meer boodschappen

De beurs in Amsterdam beweegt per saldo al twee maanden rond de 560 punten. De herstelfase vanaf eind maart is hierdoor stilgevallen en een meer neutraal koersverloop is zichtbaar geworden.

Beleggers genieten van hun vakantie en lijken de beurs even links te laten liggen. Met het uitblijven van richtinggevend nieuws kabbelen de aandelenmarkten zo de zomer door.

Bij veel individuele aandelen zien we dezelfde afwachtende plaatjes. Herstelbewegingen zijn stilgelegd en de meeste koersen zijn de afgelopen weken per saldo niet veel opgeschoten.

Een verrassende uitzondering hierop is Ahold Delhaize. De Nederlands-Belgische combinatie laat de laatste weken een sterk koersverloop zien. Verderop meer hierover.

AEX-index kijkt opzij

De Nederlandse beurs beweegt per saldo dus nog altijd zijwaarts tussen steun 528 en weerstand 589. Na een test van de steun lijkt de index weer wat lucht te krijgen en wordt en langzaam wat herstel zichtbaar.

Ik acht de kans groot dat de AEX-index gedurende de zomer binnen deze bandbreedte zal blijven tenderen. Het technisch beeld klaart pas op na een doorbraak door de weerstand. Hierna kan de oude top van voor het coronavirus rond 632,12 weer worden opgezocht.

Ahold Delhaize presteert sterk

Supermarktketen Ahold Delhaize weet goed te profiteren van de coronacrisis. Consumenten geven per saldo flink meer uit in de winkels en online waardoor het bedrijf de kwartaalwinst fors zag stijgen.

Het moederbedrijf van Albert Heijn en bol.com haalt een groot deel van de omzet uit de VS en zag vooral daar de omzet sterk stijgen. De koers van het aandeel is hierdoor de laatste maanden hard opgelopen.

Ahold Delhaize laat sinds eind maart een stijgende trend zien waarbij hogere toppen en bodems duiden op aanhoudende vraag. Met de doorbraak boven de laatste top heeft deze stijgende fase een nieuwe impuls gekregen.

Ook het langetermijnbeeld is door de recente stijging flink opgeklaard:

De koers is boven de oude toppen van 2019 gebroken en heeft daarmee een lange consolidatiefase achter zich gelaten. Een opgaande trend is ingezet richting fors hogere koersniveaus. Van belang is uiteraard wel dat de uitbraak de komende weken wordt vastgehouden.

Afgelopen maand hebben we het aandeel Ahold Delhaize al toegevoegd aan de defensieve lange termijn portefeuille op Tostrams.nl.