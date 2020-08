Slotcall: Verrassende cijfers

Ondanks dat de AEX de ochtendwinst aan het einde van de handelsdag deels heeft ingeleverd, resteert er nog altijd een mooie plus van 0,9%. Het optimisme is opvallend, omdat de macro-economisch cijfers grotendeels tegenvielen.

We beginnen met de Europese inkoopmanagersindices voor de dienstensector. Zowel de Duitse- (55,6) als Franse PMI (57,3) viel lager uit dan verwacht. Anderzijds is het positief dat de scores ver boven het neutrale niveau van 50 uitkomen.

Dat is helaas anders in Zuid-Europa. Italië en Spanje moeten het doen met een stand van nipt boven de 50. Het is wederom een signaal dat de verschillen tussen Noord- en Zuid-Europa verder toenemen.

Dit komt doordat de impact van de coronacrisis op de zuidelijke eurolanden groter is dan bijvoorbeeld in Nederland. Italië, Spanje en Griekenland moeten het immers hebben van toeristen, en die blijven nu massaal weg.

Krachtig Amerika

Daar waar het met de Zuid-Europese dienstensector maar niet wil vlotten, draait de VS op volle toeren. De zogenaamde ISM Non-manufacturing index kwam uit op 58,1 en dat is het hoogste niveau sinds februari 2019.

Charlie Billello heeft zijn conclusie al getrokken.

ISM Manufacturing (16-month high) and ISM Services (17-month high) are both well above where they were in February.



Conclusion: need moar stimulus. pic.twitter.com/LJMUf6sfei — Charlie Bilello (@charliebilello) August 5, 2020

Het ADP-banenrapport viel overigens behoorlijk tegen. Volgens de loonstrookjesverwerker kwamen er in de maand juli 167.000 arbeidsplaatsen bij, terwijl de markt uitging van een stijging van 1,5 miljoen.

Voordat u nu al uw aandelen verkoopt, moet ik wel zeggen dat hier een goede verklaring voor is. De reden is namelijk dat het cijfer over juni fors naar boven is bijgesteld. ADP ging er eerder vanuit dat er in juni 2,4 miljoen banen bij kwamen, maar dat blijken er nu 4,3 miljoen te zijn geweest. Tja, dan is het niet meer dan logisch dat het cijfer over juli tegenvalt.

Ahold

De topper van de dag is Ahold (+5,3%). De supermarktketen wist de omzet- en winstverwachting van analisten ruimschoots te verslaan. In het tweede kwartaal stegen de opbrengsten met 17% naar €19,1 miljard, terwijl analisten rekenden op een plus van 12%.

Ook de winstgevendheid verbeterde flink. De WPA ging bijvoorbeeld met 88% omhoog naar €0,65. Het management heeft daarom besloten om het interimdividend met 67% te verhogen naar €0,50.

Dat ligt momenteel erg gevoelig in de maatschappij. Rond 15.00 uur kwam RTLZ met een kritisch artikel, omdat vakkenvullers het met een waardebon van €25 moeten doen. Ahold spreekt dit tegen omdat werknemers aan het einde van het jaar in de winst meedelen.

Sites zoals Joop.nl en GeenStijl hebben hier ook aandacht aan besteed, waardoor het een kwestie van tijd is dat het een landelijke discussie gaat worden. Terecht of niet. Feit blijft dat de koers sinds 15.00 uur wat is weggezakt. Wellicht is er een verband.

Bpost +21,5%

Op de Belgische beurs staat een ander aandeel in de spotlights. Het aandeel Bpost steeg vandaag met meer dan 21%. De Belgische post- en pakketbezorger profiteert net als PostNL flink van de coronacrisis.

Die omzetstijging van 12,5% in het tweede kwartaal is weliswaar niet zo spectaculair als die van zijn Nederlandse branchegenoot, maar beleggers zijn er maar wat blij mee. Met name het aantal bezorgde pakketten (+78%) steeg explosief.

Wat dan weer tegenvalt, is dat Bpost de winstgevendheid niet wist op te krikken. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de afnemende postvolumes en de tegenvallende resultaten van het Amerikaanse Radial.

Hoofdpijndossier Radial

De omzet van Radial nam weliswaar fors toe, maar dat geldt niet voor de winstgevendheid. Het bedrijf moet alle zeilen bijzetten om Amazon van zich af te houden en dat leidt tot druk op de marges. Dit zat overigens al aardig in de koers van Bpost verwerkt.

Gisteren zette het aandeel nog een all time low op het bord. Deze koersstijging van 20% is dus een welkome meevaller. Toch is het nog te vroeg om te spreken van een definitieve ommekeer.

Dan moet Bpost eerst meerdere kwartalen op rij positieve resultaten in de boeken zetten. Daarnaast heeft de coronacrisis een zeer positieve invloed op de cijfers. Zonder corona hadden de resultaten er waarschijnlijk een stuk slechter uit gezien. Maar goed, het is in ieder geval een begin.

Oja, het bedrijf meldt ook nog dat het dividend over boekjaar 2020 wordt geschrapt. Gelukkig is er geen belegger die hierdoor is verrast.

Bpost schrapt dividend https://t.co/3v38G1zd1v — Katrien Verstraete (@katrienver) August 4, 2020

Rentes

De basispunten die er gisteren vanaf gingen, komen er nu weer bij. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier stijgt met vijf basispunten naar -0,38%.