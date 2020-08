BeursVandaag: Laat u weer verrassen

Dit zijn zo ongeveer de mooiste cijfers van Ahold Delhaize ooit?

Moet bijna wel, alleen maar double digits en hoe. Het lijkt wel een technologiebedrijf, hoewel het dat inderdaad steeds meer wordt. Dikke dividendverhoging ook.

Wolters Kluwer verslaat de verwachtingen, durft geen outlook 2020 af tegeven, maar handhaaft wel de lange termijndoelen.

GrandVision heeft slechte cijfers, dat was al duidelijk, maar het zit 'm natuurlijk vooral in de overname soap. Want dat is het intussen wel een beetje? Ik citeer ANP:

GrandVision benadrukt in zijn halfjaarbericht evenwel dat het bedrijf nog steeds achter de overnamedeal staat en zal meewerken aan de afronding hiervan. De deal werd ongeveer een jaar geleden aangekondigd.

Goed nieuws is er van ASR dat... ja! Eens zien wat Aegon en NN doen. De banken mogen nog niet (van de ECB).

Of bent u goud aan het vieren, dat boven $2000 staat?

Nog meer? Nog meer. Het is heel druk vandaag en we doen het vooral met inkoopmanagersindices dienstensector juli. Dit is er al door. Houdt niet echt over? China beduidend minder dan juni.

En dan nu eindelijk over naar de beursopening en... ik zie alleen maar nullen?! Inderdaad, nog niet vaak meegemaakt dit jaar. Marktbreed blijft alles dicht bij huis, maar dat wil niet zeggen dat de onderliggende aandelen dat ook doen. De Amerikaanse rente en de Duitse liggen vlak.

Staat u te juichen?

Trump’s unprecedented demand that the United States get a cut of the proceeds from the forced sale of Chinese internet giant ByteDance’s short-video app #TikTok could spur legal action https://t.co/bxl8qUyrz2 by @alexalper @DEER_ECHO_ $MSFT pic.twitter.com/DnrMq2FKtz — Reuters Business (@ReutersBiz) August 5, 2020

De reactie:

WATCH: China will not accept the 'theft' of a Chinese technology company and is able to respond to Washington's move to push ByteDance to sell TikTok's U.S. operations to Microsoft, the China Daily newspaper said https://t.co/qaml3kIhqF $MSFT pic.twitter.com/cbJVhznS0D — Reuters Business (@ReutersBiz) August 5, 2020

Ik dacht dat er bedragen van rond $50 miljard gingen:

Putting a price on TikTok -- it won't be easy https://t.co/7xxYtC49X0 — Bloomberg Markets (@markets) August 5, 2020

Aardig imperium dat Alibaba:

Chinese healthcare services firm Alibaba Health raises $1.3 billion in Hong Kong's biggest secondary share sale in 5 years https://t.co/I02nkjOe8G by @murdochsj $BABA pic.twitter.com/jOSh7u1Jjb — Reuters Business (@ReutersBiz) August 5, 2020

Poor man's gold:

Silver is set to outperform gold. Here's why https://t.co/9F21ey8WHH — CNBC (@CNBC) August 5, 2020

Na Hong Kong?

Taiwan is in a 'delicate' situation with China as military drills intensify, experts warn https://t.co/HYS1NymfyV — CNBC (@CNBC) August 5, 2020

Olie is er nog wel even, of juist niet?

Electric cars are quickly making diesel fuel a fossil — but it isn't done just yet. What place does it have in 2020, and beyond? https://t.co/5rjruwktvG pic.twitter.com/2MSCBilf04 — CNBC (@CNBC) August 5, 2020

U. Verwacht. Het. Niet.

The Securities and Exchange Commission is investigating Kodak's U.S. government loan disclosure to produce pharmaceutical ingredients at its U.S. factories. Read more https://t.co/D3djpI6PVN pic.twitter.com/DdDycJcdIO — Reuters Business (@ReutersBiz) August 5, 2020

Wat komt er ook alweer na kalmte?

An uneasy calm is stalking the $20 trillion U.S. Treasury market https://t.co/1IaFpqMj98 — Bloomberg Markets (@markets) August 5, 2020

