Beurzen in New York sluiten licht hoger

Goud en BTC geen rekenwerk en aandelen en obligaties wel? Bij obligaties lijkt me dat dan toch niet het geval te zijn want welk rekenwerk is het precies om obligaties te kopen waarvan de rente ruim onvoldoende is om de inflatie te compenseren?Eerder prutswerk dan rekenwerk volgens mij.

Bij BTC gebruik ik dan in ieder geval toch nog ietsje meer rekenwerk,zo is het voorbeeld van wie in december 2017 BTC kocht aan 16000€ en in maart 2019 voor hetzelfde bedrag in € kocht aan 4000€ zijn BTC aan een gemiddelde koers van 6400€ heeft ,verkocht hij het bijgekochte deel van 2019 wat later aan minstens 8001€ ,dan heeft hij zijn oorspronkelijke gekochte BTC van 2017 aan een negatieve kostprijs.

(BTC noteert momenteel 9538€).