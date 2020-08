Slotcall: Goud nadert $2.000

De AEX (+0,0%) blijft vandaag dicht bij huis en daarmee presteren we redelijk in lijn met de overige Europese beurzen. De Fransen (+0,3%) doen het een fractie beter, terwijl de Duitsers (-0,3%) juist wat achterblijven.

Eigenlijk was het een vrij rustige beursdag. Op het eerste handelsuur na bewoog de AEX continu rondom de slotstand van gisteren. Ook op het macrofront is het schrapen geblazen.

Om 16.00 uur kwam er een meevallend cijfer over de Amerikaanse fabrieksorders langs, maar dan hebben we het wel gehad. Deze stegen in juni met 6,2% ten opzichte van mei daar waar de markt uitging van 5,0%. Dat is geen extreme verrassing, waardoor de koersreactie op dit cijfer praktisch nul was.

Morgen wordt het spannender omdat er dan een hele rits aan Services PMI's langs komt. Wat vooral opvalt is dat de verwachtingen behoorlijk hoog gespannen zijn. In Duitsland wordt bijvoorbeeld gerekend op een stand van 56,7 voor de maand juli. Dit betekent forse expansie van de Duitse dienstensector.

DSM

Het enige hoofdfonds dat vandaag met cijfers kwam, is DSM (-3,0%). Deze waren op het eerste oog niet zo slecht, al had de markt op meer gerekend. De omzet daalde in het halfjaar met 1% naar €4,53 miljard.

Dit wordt vooral veroorzaakt door de materialendivisie (Materials). Dit komt niet als een grote verrassing want deze divisie wordt zwaar getroffen door de coronacrisis. Daarentegen draait de voedingstak (Nutrition) op volle toeren. Het was echter onvoldoende om de schade van de Materials-divisie te repareren.

Ook de winstgevendheid daalde in het eerste halfjaar ( Ebitda -4% YoY), maar dramatisch is het niet. Zeker voor een economisch slecht halfjaar houdt DSM zich prima staande.

De IEX-beleggersdesk gaat voor dit jaar uit van een WPA van €4,23. Dit leidt tot een getaxeerde K/W van 30,4. Het dividendrendement bedraagt 1,9%. Wat de Desk van deze waardering vindt, leest u in het onderstaande Premiumartikel.

WDP

Daar waar het winkelvastgoed volledig aan puin gaat, is er juist veel behoefte aan logistiek vastgoed. Vorige week meldde WDP (+1,0%) zelfs dat er in juni sprake was van een acceleratie van de vraag naar modern logistiek vastgoed.

De winstverwachting werd daarom licht naar boven bijgesteld. Het bedrijf rekent erop dat de WPA aan de bovenkant van de bandbreedte €0,95-€1 uitkomt. De IEX-Beleggersdesk dook vanochtend eventjes in de cijfers en wat vooral opviel was dat bijna alle huurders het huurcontract met WDP verlengden.

Maar liefst 90% van de huurcontracten die in 2020 eindigden, zijn inmiddels verlengd. Dat notabene in tijden van crisis. Tevens leest u in het onderstaande Premiumartikel waarom WDP een geschikte kandidaat is om een dividend aristocrat te worden.

Rentes

Het is risk-off in de rentemarkt. De vergoedingen op tienjaars staatspapier maken een duikvlucht. De Nederlandse yield zakt vier basispunten naar -0,43%. Wat vooral opvalt is dat de rentes van de zuidelijke eurolanden mee omlaag gaan. In feite zegt de markt nu dus dat Europa een transferunie is.