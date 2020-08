Waarom goud zo verleidelijk is

Het valt mij op dat dan repliek altijd uit preken bestaat (Je snapt het niet!), maar nooit uit rekenwerk.



Wat vindt u, heb ik een punt? ........



Beste Arend Jan,

Je hebt géén punt! Ik heb altijd het gevoel dat als U een vraag op de voorpagina van IEX stelt dat dat eigenlijk een heimelijke, slimme manier is om te kijken hoe de artikelen gelezen worden. Best slim en ook gegund.



Maar ik vind oprecht, Arend Jan dat jij regelmatig vragen stelt, zoals bijv. onlangs met vermogensrendementsheffing , waar ook maar één reactie op kwam, namelijk die van mij, terwijl er in de KK van IEX een BIBLIOTHEEK aan reacties is te vinden. Opgebouwd in draden die vaak meer dan tien jaar lopen en in die duizenden postings, ervaringen, van minimaal 50 maar vaak ook meer dan honderd beleggers zit veel kennis en wijsheid gestopt.



Natuurlijk kan ik Uw vraag goed, onderbouwd, met ruim vijfendertig jaar fysiek goud ervaring behandelen. Dat is geen preken, dat is langetermijnvisie en goed kijken wat er in de wereld gebeurt.



Dat is gebruik maken van mijn fijnste hobby naast beleggen en dat is geschiedenis en beseffen dat fysiek goud al minimaal beschreven 4000 jaar in honderden culturen of minstens vijf continenten gegeerd was en dat ook zal blijven.



En echt waar, Arend jan, zo kan ik uuuuuuren doorgaan, maar ik stel voor: Kom ook eens langs in de gouddraad in de KK en verbaas je over de kennis en achtergrondinformatie, de ervaringen daar genoteerd.



Posting is goedbedoeld en JULLIE weten nu in ieder geval dat jouw rubriek gelezen wordt, door mij graag.



Peter