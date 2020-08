Experts blijven somber over augustus

Maandenlang voorspelden de deelnemende experts aan de maandelijkse Beursenquête van strateeg Corné van Zeijl van Actiam een daling die maar niet kwam. Maar in juli deed de beurs dan toch een stapje terug. Volgens de experts is het leed in augustus nog niet geleden.

Slechts 15% van de experts was vorige maand optimistisch gestemd, terwijl bijna 57% rekening hield met een daling. Dat optimisme bleek terecht: de AEX-index daalde met 2,6%. Zorgen over de toename van het aantal coronabesmettingen en de economische impact daarvan namen de overhand.

Verwachtingen augustus: pessimisten in de meerderheid

Het beeld voor augustus is niet veel beter, zo blijkt uit de laatste peiling. Een ruime meerderheid van de 66 deelnemers (bijna 58%) blijft somber, terwijl slechts 15% het zonnig inziet.

Eén van de redenen voor het pessimisme is een tegenvallende economische groei. Sommige experts vrezen dat een V-vormig herstel er niet in zit.

Een andere reden die werd genoemd is dat technologie-aandelen, die het herstel van de afgelopen maanden hebben geleid, aan kracht beginnen te verliezen. Deze sector is momenteel goed voor ongeveer eenderde van de AEX. Zo kelderde de koers van ASML afgelopen maand met maar liefst 8,3% en moest ook ASM International flink terrein prijsgeven.

De stemming onder de beursexperts voor augustus is als volgt:

15,2% is optimistisch (dat was vorige maand 14,9%)

27,3% is neutraal (tegen 28,4% vorige maand)

57,6% is pessimistisch (was 56,7%)

Saldo: -42,4%.

Verwachtingen langere termijn: donkere wolken blijven hangen

De verwachtingen voor de komende zes maanden blijven somber, al is het aantal pessimisten wel licht afgenomen.

Ruim 45% verwacht dat de AEX in de tweede jaarhelft gaat dalen en slechts 15% voorziet een stijging van meer dan 6%. Volgens veel experts houden de huidige koersen geen rekening met de slechte economische vooruitzichten.

Dit zijn de verwachtingen voor de langere termijn:

15,2% is optimistisch (dat was vorige maand nog 13,4%)

39,4% is neutraal (tegen 31,3% vorige maand)

45,5% is pessimistisch (dat was 55,2%)

Saldo: -30,3%

Experts mikken op Biden

Nu de verkiezingskoorts in de Verenigde Staten oploopt, ging de speciale vraag ditmaal over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De vraag luidde:

Wie gaat het worden: Biden of Trump?

Omdat ook Kanye West zich heeft aangemeld als kandidaat, is ook deze antwoordmogelijkheid voorgelegd, maar geen enkele expert gaf hem een serieuze kans. Wel verwachten sommige deelnemers dat de rapper wat stemmen van Trump zou kunnen afsnoepen.

58% van de experts verwacht dat Joe Biden de 46e president van de Verenigde Staten wordt. 42% denkt dat Trump zich kan opmaken voor een tweede termijn.

Aandelenkeuzes juli

Een vast onderdeel van de Actiam Beursenquête zijn de meest en minst favoriete aandelen van de beursexperts: de toppers en floppers. Hoe hebben de deelnemers aan de vorige peiling het eraf gebracht?

De toppers en de floppers hielden elkaar aardig in evenwicht, zo blijkt. De keuze voor Galapagos als topper bleek ongelukkig: de koers daalde juist met 10%. Ook Just Eat Takeaway hield het kruit niet droog. De overige toppers eindigden wel in het groen.

Adyen was onterecht in het rijtje floppers gezet. Dit aandeel zat al sinds april in de lift en de experts dachten dat de rek er wel zo'n beetje uit was. Dat bleek niet het geval: de koers steeg afgelopen maand met nog eens 9,4%.

De overige floppers presteerden wel ondermaats. Vooral ABN Amro en ASML waren bij beleggers uit de gratie.

Toppers juli Rendement Floppers juli Rendement Galapagos -10,0% ArcelorMittal -0,3% Just Eat Takeaway -1,1% ABN Amro -8,4% NN Group +3,7% Adyen +9,4% Ahold Delhaize +0,9% ASML -8,3%

Keuzes augustus

Dan de keuzes voor augustus. Galapagos, Ahold Delhaize en Just Eat TakeAway behouden hun positie in het lijstje toppers. Hier wordt nog één naam aan toegevoegd: Prosus.



Over ABN Amro en Adyen zijn de experts wederom somber gestemd. Het lijstje floppers wordt aangevuld me Unibail-Rodamco-Westfield en Randstad.

Toppers augustus Saldo Floppers augustus Saldo Galapagos 8 ABN Amro -7 Ahold Delhaize 6 Unibail-Rodamco-Westfield -6 Just Eat Takeaway 4 Randstad -4 Prosus 3 Adyen -4

* Het saldo staat voor het aantal positieve min het aantal negatieve antwoorden.