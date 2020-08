Tracker Tips: De nieuwe ster van Azië

Voor de belegger die op zoek is naar diversificatie in de beleggingsportefeuille en blootstelling aan opkomende markten is Vietnam een interessant alternatief.

Een ETF om op deze regio in te spelen is de Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF met ticker DXS7 en isincode LU0322252924.

Waarom Vietnam?

Zoals uit bovenstaand figuur blijkt is Vietnam dit jaar een witte raaf in de regio Azië, als we kijken naar de ontwikkeling van het bruto nationaal product (bnp). Dit is de totale toegevoegde waarde van alle goederen en diensten die in een bepaalde periode (meestal een jaar) door een bepaald land wordt geproduceerd.

Nu zijn, zoals we inmiddels weten, het bnp en de beurs twee indicatoren die niet altijd synchroon blijken te gaan. Zoals uit onderstaande grafiek is af te lezen, is de aandelenmarkt ten opzichte van augustus vorig jaar met 17,5% gedaald naar een stand van zo’n 340 punten. Deze index stond begin 2018 nog op een niveau van 485 punten en tikte eind maart dit jaar nog de 265 punten aan.

Geschikt voor de belegger met een sterke maag dus. Positief, naar mijn mening, is dat het land in wezen financieel gezond is, met een groei van het bnp in de huidige moeilijke omstandigheden wereldwijd.

Bron: investing.com

DXS7

De Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF omvat ruwweg tussen de 20 en 30 bedrijven uit de FTSE Vietnam Index Family, die voldoende beschikbaar zijn voor buitenlandse deelneming.

Hij volgt dus een alternatief mandje, in combinatie met een zogeheten swap. Verder worden de inkomsten van ongeveer 1.3% herbelegd, waardoor er geen dividend wordt uitgekeerd.

DXS7 is verhandelbaar op de Duitse Xetra-beurs en kost 0,85% op jaarbasis. Er is momenteel zo’n € 183 miljoen in belegd.

Ik heb uit de factsheet van de ETF op de website van DWS Xtrackers nog een aantal details ter verduidelijking in deze column toegevoegd voor geïnteresseerde beleggers. Dit zijn de rendementsgegevens en compositie.

Rendementsgegevens

Compositie