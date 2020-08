AFM laat hypotheekadviseur zijn gang gaan

Mijn ervaringen zijn echt anders. De markt is nog rotter Iedereen heeft zijn eigen agenda. De duur betaalde AFM academici zorgen echt niet voor een betere markt maar voor hun eigen arbeidsvoorwaarden. Ik heb die lui een keer gebeld om een misstand te melden. Letterlijke antwoord was "we hebben t op de radar en houden vinger aan de pols". Hetzelfde als een burger die aangifte doet bij een agent waarvan de agent plichtmatig een proces-verbaal opmaakt maar eigenlijk met zijn hoofd zit bij zn lunch box, en weet dat t verspilde tijd is. Die AFM rakkers zitten alleen in je nek te hijgen voor een jaarlijkse AFM vragenlijst. Hier moet je wat domme vragen in beantwoorden. Erna betaal je je bijdrage en kan je op de markt doen en laten wat je wil zonder in de problemen te komen. Klanten zijn altijd opzoek naar de ideale adviseur die bereid is om samen de bank om de tuin te leiden. Partners in crime! De adviseur zoekt ook een rommelende taxateur en het spel kan beginnen. In sommige gevallen speelt ook een sjoemelende werkgever en boekhouder mee en de bank kan onmogelijk bewijzen dat er wordt gerommeld. En als dat gebeurt kan je zeer makkelijk naar een andere bank en begin je opnieuw. Het verzwijgen van een studielening is niet zo spannend. Dat gebeurt meer dan dat het eerlijk wordt aangegeven. Als een klant het aangeeft dan zegt de adviseur het vaak niet tegen de bank want de klant kan bij jou meer lenen en vind jou meteen een top adviseur en hierdoor krijg je de opdracht. Het niet vermelden van een studielening wordt niet bestraft. Wat ook interssant is als de lening niet passend is, gewoon weer uitsmeren in 30 jaar! Ongeacht eigen woning verleden. Wie controleert dat? De belastingdienst niet want die hebben moeite met zichzelf en weten het na een aantal verhuizingen ook niet meer. Hiermee heb je altijd de hoogste leencapaciteit en de klant vind jou en top adviseur. Heeft een klant geen eigen geld ook daar is een oplossing voor. Sluit de hypotheek bij een bank waarbij je geen eigen geld hoeft aan te tonen en sluit een kredietje af na finaal akkoord en voor passeren. Hiermee maak je niet alleen je klant blij maar verdien je ook nog wat provisie. Ook nu vind de klant jou een top adviseur! Oogje dichtknijpen omdat de oude woning niet wordt verkocht maar wordt verhuurd geen probleem je bent tenslotte een adviseur en niet het openbaar ministerie. Klant vind jou een top adviseur. Stel dat de klant een reguliere hypotheek wenst om te verhuren gewoon meewerken en zeggen dat het officieel niet mag maar dat jij het niet controleert en ze er wel veel geld aan kunnen verdienen en pak kans bijna nihil is en klant vind jou weer een top adviseur. Aflossingsblij zonder verleden geen probleem er zijn genoeg banken die het niet toetsen en klakkeloos aannemen wat er op de aanvraag staat. Klant blij en jij bent weer een top adviseur! Hiermee verdien jij niet alleen goed geld door deze opdrachten. Maar klanten brengen jou weer nieuwe klanten en geven je goede reviews. Ik heb bij verschillende ketens gewerkt als adviseur. Bij geen enkele organisatie wilde men weten of ik de risico's had besproken, of een klantadviesrapport had gemaakt. Bij 1 franchiseketen wilde men elke week alleen informatie over de getekende opdrachtbevestigingen. Bij een andere organisatie werd mij verteld dat ik niet te veel tijd aan klanten mocht besteden voor producten die niks opleveren. Indien ik dit onderdeel kon overslaan was dit rendabeler. Gevolg was dat ik en mijn collega's allemaal het onderdeel overlijdensdekking overslaan of weinig aandacht geven net als ao en ww. Gewoon snel wegwerken die klant en alweer focus op een nieuwe. Ik heb de afgelopen jaren bij veel ondernemingen gewerkt, en ook veel collega's binnen de branche gesproken en deze praktijken worden op grote schaal toegepast. Zelfs in gesprekken met kantooreigenaren krijg ik te horen dat ik moet scoren en dat het ze niet uitmaakt hoe! Ze zijn bekend met alles maar roepen straks hier een voor een dat ze van niets weten. Net als de grote ketens die goed op de hoogte zijn van alles, maar ook daar denkt iedereen hebzuchtig aan zichzelf. Sterker nog er wordt altijd gezegd dat als ik het niet doe een ander het doet. Dat het belangrijk is om alleen mijzelf in te dekken en de klant te scoren. Nadat ik gewerkt heb bij verschillende organisaties ben ik harder geworden en meer gaan scoren. Je ziet ook hoe anderen werken en dan kom je erachter dat de markt rot is en er geen handhaving is. Daarnaast is de eed waardeloos, en verdien je niks als jij je als een van de weinige houdt aan regels die niet worden gehandhaafd en geen straf opleveren.