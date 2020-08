TA: euro uit de schaduw

De euro heeft, na een flinke spurt, de hoogste stand sinds 2018 bereikt. In het spiegelbeeld ligt de dollar er dus zwak bij. Is het economie, corona of Trump, wie zal het zeggen - maar de dollar is uit de spotlights verdwenen.

Misschien doet Europa het gewoon goed? Recent werden Europese regeringsleiders het eens over de toekomstige EU-begroting en het corona-herstelfonds. Dat blijkt dus een goede deal van Rutte. Helemaal nu blijkt dat de Duitse industrie weer groeit. De inkoopmanagersindex van onze oosterburen staat weer in de plus en signaleert een toename van de bedrijvigheid.

Ook de Franse industrie liet iets meer groei zien dan verwacht. En alsof dat niet genoeg is, waren ook de cijfers voor de Spaanse en Italiaanse industrie veel beter.



Kortom, de euro als zeer gevoelige barometer geeft aan dat Europa op de goede weg is. Technisch heeft de euro recent zelfs een hoofd&schouder-bodemformatie opwaarts voltooid.



De euro stuit nu op een lichte tussentijdse barrière rond 1,19, gevormd door een topje uit 2018. Ik noemde eerder 1,19 al als koersdoel.

Op wat langere termijn biedt de bodemformatie een berekend koersdoel van 1,26. Het kan bijna niet anders dan dat aandelen de opwaartse beweging zullen volgen. Wellicht met enige vertraging.



Vandaag bespreek ik het technische plaatje van de euro. Verder een uitleg van de hoofd&schouder-bodemformatie.

EUR/USD kan naar 1,26

De EUR/USD-koers heeft de voormalige koerspieken van 2019 en voorjaar 2020 rond 1,14 en 1,15 gebroken, waarmee er sprake is van een technische verbetering. Ook wist de EUR/USD rond steun 1,12 (low van 19 juni) een hogere koersbodem te vormen, die nieuwe kopers signaleert. Technisch lijkt het erop dat een hoofd&schouder-bodemformatie opwaarts is voltooid. De weerstand daarvan is op de grafiek hieronder met de blauwe lijn gemarkeerd.

Volgens klassieke berekening komt er opwaarts potentieel vrij richting 1,25. Op de grafiek ligt daar wel een cluster aan topjes van begin 2018. Deze liggen overigens vlak voor de zware horde 1,26, van 16 februari 2018.

Het is goed om te bedenken dat de top 1,26 werd gevormd nadat Trump exact één jaar president van de VS was. Tijdens het eerste jaar van zijn bewind was de euro opgelopen van 1,04 naar 1,26.

Uitleg hoofd & schouder-bodemformatie

De hoofd & schouder-bodemformatie bestaat altijd uit (minimaal) drie correcties, waaruit bodems worden gevormd. De middelste bodem, het hoofd, is altijd de diepste.

De twee (soms drie of vier) correcties aan beide zijden vormen de schouders.

in de gestileerde voorbeeldgrafiek wordt het hoofd door bodem X gevormd, de linkerschouder door bodem Y, de rechter door bodem Z.

Het patroon wordt voltooid met de doorbraak boven de zogenaamde neklijn, die de tussenliggende toppen verbindt. Op de gestileerde voorbeeldgrafiek ligt deze neklijn op punt B.

Dit patroon is vrij betrouwbaar in het berekenen van koersdoelen, zowel op korte als op langere termijn. Wanneer u de afstand tussen het hoofd (X) en de neklijn (B) optelt bijhet uitbraakpunt, kunt u het koersdoel berekenen.

Tussenliggend koersdoel