ABN favoriet voor augustus, Shell en ING bij floppers

Dus als ik het goed begrijp, moet ik vooral Unibail, ING en Shell kopen;)



Maar even eerlijk... Als ik shell vergelijk met Exxon, Total, BP en Chevron, lijkt het toch echt wel dat Shell 10 tot 20% harder is afgestraft,. Dit zie je eind april plaats vinden. Toevallig het moment dat het dividend van shell verlaagt is.



Die daling lijkt mij dus een beetje overdreven. Dus ikzelf durf de kans wel aan met Shell. Ik heb er een paar aandelen van verkocht. Je weet immers maar nooit,