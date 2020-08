ABN favoriet voor augustus, Shell en ING bij floppers

Het beurssentiment is maar lichtjes verbeterd ten opzichte van vorige maand, zo blijkt uit de IEX Bull Bear Enquête. Begin juli wees de Bull Bear Indicator 46,2 aan, nu is dat 46,5. Dat is nog steeds behoorlijk bearish.

Ten opzichte van de economie zijn de respondenten iets positiever geworden. Vorige maand was nog 56,4% pessimistisch of zeer pessimistisch, nu is dat 53,8%. Die lichte verbetering zien we ook bij de stemming over de aandelenmarkten in het algemeen: daar staat nu 24,2% optimistisch tegenover (was 22,7%).

Ruim de helft verwacht daling AEX

De komende maand verwacht precies een kwart een stijging van de AEX van 2% of meer; dat percentage lag op 21,9. Nog altijd ruim de helft verwacht echter een daling van 2% of meer.

Op de langere termijn ziet het er wat rooskleuriger uit, volgens de respondenten. 44,6% verwacht voor de komende zes maanden een daling van 3% of meer, terwijl dit begin juli nog 51% was.

Bull Bear Indicator

De IEX Bull/Bear Indicator, de optelsom van alle vragen uit de enquête, is licht verbeterd: van 46,2 vorige maand naar 46,5 nu (50 is neutraal, erboven is bullish en eronder bearish).

Alle verwachtingen op een rij

De volledige uitslag van de IEX Bull/Bear Enquête voor augustus is als volgt (tussen haakjes de score voor juli):

Economische ontwikkelingen

Zeer optimistisch: 6% (was 6,7%)

Optimistisch: 20,6% (was 19%)

Neutraal: 19,4% (was 17,9%)

Pessimistisch: 33,8% (was 34%)

Zeer pessimistisch: 20,1% (was 22,4%)

Aandelenmarkten algemeen

Zeer optimistisch: 4,6% (was 5,2%)

Optimistisch: 18,1% (was 19%)

Neutraal: 21,2% (was 23,8%)

Pessimistisch: 38,7% (was 34,5%)

Zeer pessimistisch: 17,3% (was 17,4%)

AEX komende maand

Omhoog: 25% (was 21,9%)

Neutraal: 23,2% (was 29,5%)

Omlaag: 51,8% (was 54%)

AEX komende zes maanden

Omhoog: 36,1% (was 29,5%)

Neutraal: 19,3% (was 19,5%)

Omlaag: 44,6% (was 51%)

Aandelenkeuzes augustus

Wat verwachten beleggers van individuele aandelen deze maand? Wat opvalt is dat ABN Amro dit keer bij toppers staat, en ook meteen met stip op nummer 1. Galapagos en Ahold Delhaize zijn de laatste maanden vaste waarden in het linkerrijtje. Prosus is eruit verdwenen en moet plaats maken voor Just Takeaway en ASML, die de vierde plek delen.

Shell en ING vinden we deze maand bij de floppers in plaats van bij de toppers waar ze doorgaans staan. Net als vorige maand staan ook Unibail-Rodamco en Randstad bij de aandelen waarvan de minste prestaties verwacht worden. ArcelorMittal is uit het rechterrijtje verdwenen.

Toppers augustus Stemmen Floppers augustus Stemmen ABN Amro +70 Randstad -34 Ahold Delhaize +45 Royal Dutch Shell -33 Galapagos +38 Unibail-Rodamco -28 Just Eat Takeaway/ASML +35 ING -27



Deze keer vulden 612 deelnemers de enquête in, waarvoor onze hartelijke dank.